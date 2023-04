19-20.04: Rozkład jazdy

W środę rezerwy Legii zagrają w Troszynie spotkanie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z IV-ligowcem. Z kolei w czwartek o 17:30 koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie z Arką Gdynia - mecz w hali na Bemowie rozpocznie się o 17:30. Bilety do kupienia na eBilet.pl, transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra. W czwartek w Wałczu, w finałach OOM kadetów w boksie walczyć o złote medale będą dwaj zawodnicy Legii - Rafał Marcinek (-75kg) i Kamil Wójcik (-80kg). Rozkład jazdy: 19.04 g. 16:30 KS CK Troszyn - Legia II Warszawa 20.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 19.04 g. 17:00 Legia U15 - Wisła Płock 08 [CLJ U15][LTC 6] 19.04 g. 19:15 Legia U13 - Barca Academy 2010 [LTC 6] 20.04 g. 17:30 Legia U12 - Mazur Karczew 2011 [LTC 6]

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl KS CK Troszyn 1-3 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.orange.pl LEGIO II. walczymy o awans -powodzenia !! odpowiedz

