Młodzież: mecze środowe

Juniorzy starsi, po słabej I połowie i nieco lepszej drugiej, przegrali 2-4 z Rakowem, który został nowym liderem CLJ U19. Zespół U16 wygrał 4-1 z Wisłą Płock 2007. Dobrze zaprezentowała się także drużyna U13 Akademii w pojedynku z MKS Piaseczno 2010. Blisko wygranej w meczu na szczycie I ligi maz. U15 z Escolą Varsovia II byli piłkarze LSS 2008, którzy nie zdołali obronić dwubramkowego prowadzenia i po emocjonującym spotkaniu zremisowali 3-3.



CLJ U19: Legia U19 (04/5 i mł.) 2-4 (0-3) Raków Częstochowa U19

Gole:

0-1 18 min. Miłosz Rogula (karny za zagranie ręką)

0-2 18 min. Mateusz Głowiński (dobitka strzału Miłosza Roguli)

0-3 45+1 min. Jakub Rozwadowski (z dystansu)

1-3 52 min. Oskar Lachowicz (karny na Janie Ziółkowskim)

2-3 76 min. Oskar Lachowicz (karny za zagranie ręką)

2-4 83 min. Oliwier Siuda (głową po rzucie wolnym)



Strzały (celne): Legia 18 (7) - Raków 18 (8)



Legia: Jakub Murawski – Marcel Krajewski (46' Franciszek Saganowski [06[), Jan Ziółkowski, Szymon Bednarz Ż(46' Jakub Okusami), Maciej Bochniak Ż (89' Viktor Karolak [06]) – Jakub Adkonis [07]Ż (59' Bartosz Mikołajczyk), Kacper Knera, Oskar Lachowicz – Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret (46' Tomasz Rojkowski [06]), Maddox Sobociński (46' Cyprian Pchełka [06])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U16: Wisła Płock 1-4 (1-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 5 min.

1=1 37 min. Stanisław Gieroba (as. Konrad Kraska)

1-2 54 min. Dawid Nos b.a.

1-3 85 min. Dawid Nos (as. Konrad Kassyanowicz)

1-4 90+3 min. Adrian Gilant (as.Igor Busz)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Konrad Kraska, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński, Jakub Openchowski - Dawid Foks (46' Maks Pawłowski), Igor Busz, Adrian Gilant - Alex Cetnar (46' Radosław Czerwiec), Dawid Nos, Stanisław Gieroba (65' Mikołaj Kotarba)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga maz. U15: Legia LSS U15 (2008 i mł.) 3-3 (0-0) Escola Varsovia II U15 (2008 i mł.)

Gole:

0-1 48 min. Jakub Wielądek (z dystansu)

1-1 55 min. Kuba Kuciński (as. Adam Tołwiński)

2-1 65 min. Kacper Krajewski (as. Filip Więch)

3-1 69 min. Oskar Kurc b.a. (przewrotką)

3-2 71 min. Jakub Wielądek (z dystansu)

3-3 80+3 min. Miłosz Morawski 80+3'(z dystansu)



Strzały: LSS 17(11)- Escola 17(8).



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk (41' Hubert Lomankiewicz [09]) - Adam Kulicki, Norbert Skibiński, Aleksander Dworski [09](51' Aleksy Skonecki), Oskar Kurc - Kacper Krajewski, Patryk Ciborowski (36' Kacper Jasiński), Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński Ż (70' Jakub Rzępołuch), Adam Tołwiński Ż - Jakub Drzazga (60' Filip Więch)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



I liga warszawska U13: Legia U13 (2010 i mł.) - MKS Piaseczno 2010



Legia: Franciszek Golański - Kacper Jaczewski, Olivier Pruszyński, Franciszek Stępniewski, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Marcel Laszczyk, Aleksander Badowski, Mychajło Posternak, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Antoni Błoński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński