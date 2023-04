Raków rozpoczął zapisy na finał PP z Legią

Kibice Rakowa Częstochowa już dzisiaj rozpoczęli zapisy na finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, który rozegrany zostanie 2 maja na stadionie Narodowym. Częstochowianie mają zapewnione jak na razie 4 pociągi specjalne (na ok. 4000 os.) do stacji Warszawa Stadion, a także sporą liczbę autokarów. Za przejazd specem, wraz z biletem na mecz i gadżetami (koszulka i smycz), fani Rakowa zapłacą 229 zł. Ci, którzy zdecydują się jedynie na pakiet obejmujący bilet, koszulkę i smycz zapłacą 129 zł.

lopezzz - 3 minuty temu, *.inetia.pl Pirotechnika na stadionie z dachem to lekka przesada...

Czy dopiero jak sie stanie tragedia zrozumiemy że nie wolno tego robić ???

Ja wiem że mecz wygląda lepiej z pirotechniką ale to było dobre na starych stadionach ... odpowiedz

Włochy 100% L - 2 godziny temu, *.orange.pl Liczę ze u Nas pójda po rozum do głowy i nie będą się zasłaniali jakimiś bandyckimi zasadami...Cała Legia na NARODOWY!

Finał nie jest świętem tylko dla kumatych,bez pirotechniki i flag tez można kibicować! odpowiedz

Czapeczka 1981 - 17 minut temu, *.play-internet.pl @Włochy 100% L: Panu podziękujemy a pierwszeństwo miały mają i będą miały grupy odpowiedz

NAS - 2 godziny temu, *.net.pl A ja wam powiem tak, mi osobiście oprawy się bardzo podobają, kiedyś za nie były przyznawane nagrody przez sponsora Ekstraklasy – PTK Centertel jako nagroda Orange Fair Play dla kibiców. Bardzo szkoda, że czasy się zmieniły, ponieważ te oprawy wnoszą bardzo wiele kolorytu do tej jakże nędznej ligi, w której większość piłkarzy nie potrafi przyjąć piłki co jest podstawą w tym sporcie. Wiem też, że podobają się one większości osób na stadionie, ponieważ widzę tysiące światełek telefonów skierowanych na Żyletę podczas tego widowiska sugerujące nagrywanie filmików oraz robienie zdjęć. Osobiście się cieszę, że mogę być ich współtwórcą. Wyjaśniając jeszcze koledze OLAFOWI kwestię "fochów" ekipy z Poznania. Sądzę, iż nie były one po to by płakać pod stadionem tylko formą protestu, która przyniosła skutek w postaci interwencji prezesa PZPN, poza tym chłopaki nie zostawili flag w depozycie, bo mogły tam by być łatwym łupem "wrogich ekip", które de facto w Warszawie się znajdują. odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl ojej, "dzieci w piaskownicy" ; )



zakazano im wnoszenia flag (a tak naprawdę zabronionego piro, każdy to wie) to panienki z Lecha płakały przed stadionem ; )))



Zadajcie sobie pytanie: "czy ważniejszy jest klub (i dopingowanie jego graczy żeby łatwiej było zdobyć PP) czy strojenie fochów na (głupie skądinąd) zakazy prezydenta miasta??



Odpowiem: ZAWSZE Legia jest najważniejsza, a nie lokalne zabawy z piro etc!!! odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @oLaf:

Wow że przeszedł twoj komentarz....spieszmy się go czytać bo te niewygodne czasem szybko znikają....



Ps. Dokładnie tak każdy wie o co tu chodzi tylko jak zwykle część osób pali głupa mając resztę chyba za idiotow. odpowiedz

Kibice L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @oLaf:

Jakbyś był ogarnięty to wiedziałbyś,że flagi są sprawdzane i nie ma szans wnieść w nich piro.



Ale co ja Ci będę mówił, jak pewnie byłeś na meczach Legii z widzewem rakowem odpowiedz

jacq - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @oLaf: Chyba zabłądziłeś. Leć z powrotem przed TV. odpowiedz

206 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @oLaf: ty i twój po*iot alanek tak na serio? Zakaz skrętu w lewo. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.chello.pl U Nas wszystko rozejdzie się w grupach? odpowiedz

Mordziaty - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ITI paaataaataaaj!!!!! Bleeee . Ale jestem wypity.... odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 gdyby nie wycieczki z calego kraju , to ich bylo ze 4-5 tys. hihi odpowiedz

Fanatyk Rakowa - 4 godziny temu, *.138.39 Nie piszcie farmazonów

Flagi nie zostały zostawione w depozycie wszyscy kumaci stali pod stadionem i pilnowali flag i opraw.

Tak samo nie piszcie że prowadziliśmy doping bo nie prowadziliśmy jedynie co pare minut bluzgi na waszego prezydenta. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Fanatyk Rakowa: wy to pol zycia na stronach Legii siedzicie, ze pod kazdym newsem was pelno? :d odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.orange.pl @Fanatyk Rakowa: CH...j nie kumaci jestescie. Nie potraficie zatrzymac swoich kibicow.Tu nie trzeba bylo duzo.Final PP to dzien gdzie starzy ogarnieci niechodzacy od x czasu na mecze rowniez sie pojawili. Mimo ze jestescie malym klubikiem to tych ,,kumatych'' na meczu bylo coanjmniej 2-3 paki!!



Odpowiedz mi na pytanie; dlaczego nie powstrzymaliscie reszty kibicow??? Tam wystarczylo stanac w 100 osob przed brama.Zasrane janusze jestescie i guzik a nie ekipa ;) odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl @Fanatyk Rakowa:



Tak jest. A na stadionie nie było kibicow Rakowa tylko sympatycy piłki nożnej z m. Częstochowa.

Brawo Ty! odpowiedz

Władeczek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Trzeba trzymać Kuleszę za słowo. odpowiedz

