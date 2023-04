Rezerwy

PP: KS CK Troszyn 2-3 Legia II Warszawa. W półfinale z Bronią

Środa, 19 kwietnia 2023 r. 18:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe po dogrywce z czwartoligowym zespołem KS CK Troszyn 3-2. Do przerwy stołeczny zespół prowadził 2-1, a po regulaminowym czasie gry był remis 2-2 po trafieniu gospodarzy z rzutu karnego w 93. minucie. Zwycięską bramkę zdobył Oskar Lachowicz. W półfinale legioniści zmierzą się z Bronią Radom. Ta faza zaplanowana jest na 10 maja.



Legioniści dobrze rozpoczęli spotkanie i dominowali w pierwszej połowie. Pierwsza bramka dla stołecznego zespołu padła po rzucie karnym w 27. minucie. W szesnastce przewracany był Jan Ziółkowski, a skutecznym egzekutorem jedenastki był Mateusz Możdżeń. W 33. minucie było 2-0. Dalekim podaniem uruchomiony został Dawid Dzięgielewski, zagrał do środka, Możdzeń podał do Grączewskiego, ten przedarł się przed bramkę i - wydawało się beznadziejnej sytuacji - lekkim strzałem, jeszcze po rękach bramkarza, skierował piłkę do siatki. W 40. minucie w polu karnym przewrócił się jeden z zawodników zespołu gospodarzy, po interwencji Jakuba Kisiela. Rzut karny na bramkę zamienił Junior, zupełnie zmylając Szajewskiego. Do przerwy mieliśmy więc 2-1 dla Legii.



W 51. minucie świetnie z rzutu wolnego pod poprzeczkę uderzył Ołeksandr Łuczyk, ale doskonale w bramce zachował się Szajewski. W drugiej części gry do głosu doszli gospodarze. W 63. minucie to jednak legioniści mieli doskonałą okazję do podwyższenia prowadzenia, ale Rui wybił piłkę zmierzającą do bramki po strzale Marcela Krajewskiego. W 90. minucie Lachowicz został trafiony piłką w rękę w polu karnym, jednak sędzia uznał, że była ona ułożona w sposób naturalny i nie dopatrzył się przewinienia. Chwilę później Matusiak w polu karnym przewrócony został Matusiak i tym razem sędzia podyktował jedenastkę. Blisko obrony był Szajewski, jednak Ruiz doprowadził do wyrównania. Po regulaminowym czasie mieliśmy więc remis 2-2 i dogrywkę.



W 93. mocno uderzył Szymon Grączewski, jednak posłał piłkę ponad bramką. W 105. minucie Jakub Karabin z bliskiej odległości szczupakiem trafił w słupek. W 106. minucie na bramkę popędzili legioniści, Grączewski zagrał do Lachowicza, a ten z ostrego kąta zmieścił piłkę tuż przy słupku, zupełnie zaskakując bramkarza. W 112. minucie uderzał jeszcze Grączewski, jednak się pomylił. W odpowiedzi w 114. minucie strzelał Caceres, ale skutecznie interweniował Szajewski. Na 3 minuty przed końcem jeszcze niecelnie strzelał Patryk Konik. W doliczonym czasie do dogrywki gospodarze mieli kilka sytuacji, jednak bramkarz Legii skutecznie zapobiegł stracie gola.



PP: KS CK Troszyn 2-3 (1-2, d. 0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 27' Mateusz Możdżeń (karny)

0-2 - 33' Szymon Grączewski

1-2 - 40' Junior (karny)

2-2 - 90+3' Edgardo Ruiz (karny)

2-3 - 106' Oskar Lachowicz



KS Troszyn: 1. Michał Sobieski - 91. Kacper Dmitruk, 16. Karol Kamionowski (114' 89. Jakub Szyszkowski), 2. Deiwis Caceres, 22. Jakub Karabin - 14. Ołeksandr Łuczyk, 17. Edgardo Ruiz (92' 8. Michał Pragacz), 77. Maciej Tyska (46' 21' Mariusz Wierzbowski) - 19. Junior (103' 7. Jakub Tyska), 23. Filip Woźnica (51' 9. Kacper Matusiak), 5. Iwan Hływyj (83' 10. Kamil Majkowski)



Legia II: 1. Paweł Szajewski - 19. Marcel Krajewski, 27. Michał Gładysz, 24. Jan Ziółkowski, 25. Miłosz Pacek (104' 26. Kacper Wnorowski) - 23. Szymon Grączewski (113' 17. Julien Tadrowski), 6. Jakub Kisiel (20' Maksymilian Stangret), 14. Mateusz Możdżeń (46' 8. Aleksander Waniek) - 9. Dawid Kiedrowicz (77' 22. Oskar Lachowicz), 7. Dawid Dzięgielewski (59' 32. Rafał Maciejewski), 11. Jakub Jędrasik

grał także: Patryk Konik





Wyniki 1/4 finału:

Tygrys Huta Mińska 1-1, k. 6-7 Legionovia Legionowo

KS CK Troszyn 2-3 pd. Legia II Warszawa

Wisła II Płock 0-2 Broń Radom

KTS Weszło Warszawa 2-3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki



1/2 finału:

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Legionovia Legionowo

Legia II Warszawa - Broń Radom