Klepacka 14. w PŚ na Majorce

Na Majorce zakończyły się kilkudniowe zawody Pucharu Świata w klasie iQFoil, w których wzięła udział zawodniczka Legii, Zofia Klepacka . Legionistka przed ostatnim dniem rywalizacji o miejsce w finałowej dziesiątce, zajmowała miejsce dwunaste z nieznaczną, 4-punktową stratą do czołowej dziesiątki. Z ostatnich pięciu wyścigów Zośka zaliczyła dwa słabsze i ostatecznie zakończyła rywalizację na miejscu 14. W poszczególnych wyścigach legionistka zajmowała miejsca: (15), 3, 13, 11, 5, 9, 11, (17), 11, 3, 17, 25, 17, 27, 8, (30).

