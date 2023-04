Siatkówka

Pożegnalny mecz siatkarskiej Legii w I lidze

Środa, 12 kwietnia 2023 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii w najbliższą sobotę zakończą dwuletnią przygodę na zapleczu ekstraklasy. Nasz zespół już kilkanaście dni temu stracił jakiekolwiek szanse na utrzymanie w I lidze, a sobotnie spotkanie z wiceliderem, Norwidem Częstochowa będzie ostatnim w sezonie 2022/23.









Zdecydowanym faworytem meczu będzie drużyna z Częstochowy, która walczyć będzie o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, a dotychczas doznała tylko 6 porażek w 29 spotkaniach. Legia nie ma już szans by zmienić swoją końcową lokatę - nasz zespół zajmie miejsce 15., ale na parkiecie legioniści na pewno zrobią wszystko, by honorowo pożegnać się z rozgrywkami I ligi. Szczerze wierzymy, że w kolejnym sezonie zobaczymy siatkarską Legię ponownie walczącą o pierwszą ligę, bo klub z tak wspaniałymi tradycjami na to zasługuje.



Bilety na mecz nabywać można bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, przy wejściu do hali. Wejściówki normalne kosztują 20 złotych, ulgowe - 10 złotych. Spotkanie rozegrane zostanie w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na warszawskim Mokotowie.



Termin meczu: sobota, 15 kwietnia 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka