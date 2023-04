Kapitan legionistów jest lekko chory, ale prawdopodobnie będzie do dyspozycji trenera w poniedziałek. "Jędza" odpoczywał po zabiegu stomatologicznym, a "Kapi" nie wyszedł na boisko po decyzji trenera, który chciał nieco oszczędzić jego kolano, ale także powinien być gotowy starcie z Miedzią. Po solidnej rozgrzewce legioniści pracowali nad aspektami taktycznymi, a także rywalizowali w dwóch ciekawych gierkach. W pierwszej zadaniem drużyn było zdobywanie punktów przez kopnięcie piłki między tyczkami, które porozstawiane były w różnych częściach boiska. W drugiej należało trafiać do minibramek - tu skutecznością popisał się Tomas Pekhart. Mecz Miedź Legnica - Legia Warszawa odbędzie się w poniedziałek, 10 kwietnia o godzinie 20:00.

