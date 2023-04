Legia zagra w finałach MP w rugby 7

W najbliższą sobotę, 15 kwietnia w Poznaniu (na stadionie przy ul. Słowiańskiej 78), odbędą finały Mistrzostw Polski w rugby 7 osobowym. Do rywalizacji przystąpią również zawodnicy Legii. Turniej rozpocznie się o godzinie 14:00, zaś finały rozpoczną się o godzinie 19:00. Mistrzowskiego tytułu bronić będzie Posnania Poznań, a ponadto rywalizować będą AZS AWF Warszawa, GKR Tytan Gniezno, Lechia Gdańsk, Orkan Sochaczew, Juvenia Kraków, Legia Warszawa oraz Biało-Czarni Nowy Sącz. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Legia w fazie grupowej zagra kolejno z Posnanią Poznań (14:10), Juvenią Kraków (15:30) oraz Tytanem Gniezno (16:50). Terminarz meczów fazy grupowej: 14:10 Posnania - Legia 14:30 Tytan - Juvenia 14:50 Orkan - Biało-Czarni 15:10 Lechia - AZS AWF 15:30 Legia - Juvenia 15:50 Posnania - Tytan 16:10 Biało-Czarni - AZS AWF 16:30 Orkan - Lechia 16:50 Tytan - Legia 17:10 Juvenia - Posnania 17:30 Lechia - Biało-Czarni 17:50 AZS AWF - Orkan Terminarz fazy finałowej: 18:10 Mecz o 7. miejsce 18:30 Mecz o 5. miejsce 19:30 Mecz o 3. miejsce 20:00 Finał

