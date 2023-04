Rowińska w finale debla na Lazurowym Wybrzeżu

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska dotarła do finału debla w turnieju ITF juniorów J200 w Cap-d'Ail we Francji. W zawodach na Lazurowym Wybrzeżu, legionistka grając w parze z Francuzką Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, rozstawione z numerem trzecim, przegrały dopiero w finale z Hiszpankami - Alice Ferlito i Martiną Genis Salas 3-6, 6-2, 8-10. Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Anna Linn Puls (Niemcy) 6-4, 2-6, 6-7(6) Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajanah (Francja) - Maria Drobysheva/Sofia Zhylczuk (Ukraina) 3-6, 6-4, 10-4 II runda: Rowińska/Rajanah - Cristina Diaz Adrover/Charo Esquiva Banuls (Hiszpania) 6-3, 7-5 1/2 finału: Rowińska/Rajanah - Jermine Sherif (Egipt)/Shiho Tsujioka (Japonia) 6-4, 6-2 Finał: Rowińska/Rajanah - Alice Ferlito/Martina Genis Salas (Hiszpania) 3-6, 6-2, 8-10

