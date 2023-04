Bezpośrednią transmisję z meczu Miedź Legnica - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zapraszamy do komentowania meczu pod poniższym wpisem. KURS NA MIEDŹ - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (116)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hahaha - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chyba każdy wiedział , ze tak bedzie ;) odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z pyrami może przegramy.... ale Raków wygra u siebie na pewno w następnym meczu. Daliśmy dzisiaj du.. i po mistrzostwach. No i dobra. Nie ma co pisać gadać i oglądać. odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Z taką grą jak dziś to z łachem beda baty odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Precz z tym Runjaic em. "Trener" bez jaj ciąg dalszy. Baku Sokołowski Haratin Carlitos Rosołek Mladenovic Nawrocki ..... idźcie sobie z Legii. Jeszcze kilka innych osób też... odpowiedz

Prion - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trener przekombinował...Wszolek i Jedza ławka?! A na boisku kopiący się po czole Baku i Nawrocki bez formy odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No w końcu prawdziwy wysyp "kibiców Legii",brawo....a Ja nie mam biletu na łacha alleluja odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki prezes taka gra - za Miodka nic tu lepszego nie bedzie odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Wincyj Slisza Baku i Rosołka.. I mladenovicia dogadanego z Kończynkami odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.orange.pl Banda nieudaczników, nic więcej! Ale czego się spodziewać?! Prawie co rok jest to samo!Pokazali z Rakowem jak grać o mistrzostwo, a dziś pokazali jak frajersko przegrać mistrzostwo! Mam nadzieję że znajdę sobie lepsze zajęcie niż oglądanie meczu z Lechem! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl No i po co to grać o mistrzostwo. Tylko po kłopoty. Żeby grać o mistrzostwo to trzeba mieć umiejętności i jaja. Począwszy od trenera po piłkarzy. Tragedii ciąg dalszy. Zachłyśnięcie Rakowem nastąpiło. odpowiedz

kibic(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl A Augustyniak schodzi z boiska zadowolony i uśmiechnięty. Nic się nie dzieje, wypłata i tak wpadnie. Dobrze się żyje. Legia płaci tyle, że nie mają znaczenia wyniki. Najważniejsze jak najdłużej w Legii być i kosić co swoje. odpowiedz

gość1 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl "Nie poddawaj się,,," powinno być od samego początku! odpowiedz

Slawek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl tak więc nasze gwiazdory potrafią zagrać 1 mecz dobry w sezonie odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Wstyd. Typowa drużyna Runaijca. Zbroje obsrane na kilometr. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Hiszpan: To drużyna prezesa tysiąclecia. Każdy trener, który zawitałby na Łazienkowską, gdyby mógł, wymieniłby 80% składu. odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Bosze co oni dziś zagrali? To dziś wpi R DOL powinien być. Czemu Legia ostatnio przegrywa z druzna z ostatniego miejsca??? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Farme(L): Zgadzam się, powinien. To oddałoby w pełni wydarzenia boiskowe. Ten remis w zasadzie zamyka kwestie mistrzostwa, która i tak była mało realna. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobrze wiedzą że hu.......ugrają w eliminacjach do LM , nawet nie zasługują na to odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl oczy bolą. wstyd odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Drużyna ma ciągle tę samą twarz. Twarz człowieka, który doprowadził klub do dziadostwa. Gra w chowanego, pudrowanie i pojedyncze przebłyski, nie zatuszują 5 lat zjazdu w dół. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gwiazdy piłki kopanej pokazały klasę i umiejętności.Pojechali do Legnicy iblysmeli talentem. Jak to można człowiekowi końcówkę świat spier...c!! ¡

A miało być tak pięknie znowu mecz w szatni wygraliście czy co?????

I wy chcecie się bić do końca o mistrzostwo???

Ludzie litości Jaja to chyba przy stolach zostawili a teraz kopia się po czołach

A idzie wy wszyscy w piz....

Gwiazdy piłki kopanej Celebryty....

Zamiast familiady to powinniście sie zgłosic do TRUDNE SPRAWY ekipę juz macie odpowiedz

Darek Mioduski fajny facet je - 2 godziny temu, *.autocom.pl Super. Zacznie się pier...o "przedłużeniu nadziei" na mistrza w końcu zajebisty, zwycięski remis odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Prezent od sędziego może uratował remis.... przykre odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Gool odpowiedz

Fortuna - 2 godziny temu, *.net.pl Dzisiejsze mecze Rakowa i Legii to raczej z dedykacją dla Fortuny i innych sponsorów???? Raz na jakiś czas są tego typu wyniki, może taki jest zapis w umowie ze sponsorem bukmacherem, kto to wie... odpowiedz

Może… - 2 godziny temu, *.chello.pl @Fortuna : No żeby druga drużyna w lidze ledwo remisowała z ostatnią to aż się prosi o takie skojarzenia odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Fortuna : i tak od kilku lat.... Nie za darmo sponsor daje miliony oficjalnie.... I miliony nie oficjalnie w postaci "zagrajcie dla przykładu jak dziś na remis, a my nikomu nie powiemy bo sami zarobimy sto razy tyle bo prawie wszyscy zagrają na Legię, bo przecież gra drugi w tabeli walczący o MP z ostatnim który praktycznie spadł z ligi..... I interes się kręci bo wszyscy zadowoleni.... Prócz kibiców odpowiedz

zzz - 2 godziny temu, *.chello.pl Takimi meczami przegrywa się mistrzostwo... Raków jest bardzo słaby obecnie, grał na stojąco swój mecz, a tu nasze asy uznały, że jednak nie chcą tego mistrzostwa co im je Raków oddaje i przegrali z parodystrami z Miedzi. odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Nie denerwujmy się - nie zasługują na mistrzostwo Polski! odpowiedz

marcelinho - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podnieta meczem z rakowem a tu gówno . Baku jaki wynalazek mladenowicz to samo . Z resztą wszyscy dno . Tym meczem kończymy walkę o mistrzostwo odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl lamusy

odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.centertel.pl To jest jakaś abstrakcja... odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.orange.pl Pojechali na wycieczkę i dostali w ryj. Drużyny Kosty zawsze dawały ciała w najważniejszych momentach odpowiedz

LewLegia - 2 godziny temu, *.167.2 I dalej chodźcie na mecze na Ł3 i dalej dawajcie swoje ciężko zarobione pieniążki mioduskiemu. To dalej będzie to samo tzn. wstyd i hańba dla Legii !!!



Ten włąściciel to koniec wielkiej LeGII !!! odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @LewLegia: Oni mają pamięć krewetki mordo... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Jak napisał jeden z Kolegów niżej - dziś sami pozbyliśmy się nadziei oddaliśmy mistrzostwo Rakowowi. W żenującym stylu zresztą. Ech... odpowiedz

Medalik - 2 godziny temu, *.inetia.pl Gratulujemy wicemistrzostwa! odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Na obecną chwilę to drużyna bez jakości czysto piłkarskiej (jako całość). Mecz w Legnicy to tylko smutne dopełnienie tego co było w Kaliszu. Aż strach się bać gdy przyjdzie jeszcze grać w pucharach, znowu widmo spadku zajrzy w oczy. odpowiedz

Diego - 2 godziny temu, *.pulawy.pl Obciach i tyle na temat... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl Hahahaha fajansiarze....Raków jest w mega dołku, była szansa niepowtarzalna...to w pupę od miedzi...ostatniej drużyny....Więcej Slisza wirtuoza i Baku czarodzieja z harlemu . Było prze... Bac tydzień temu byłby spokój .. więcej takich popisów .. bez ambicji... odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy Ty jesteś ślepy?

Panie Trenerze Baku naprawdę a potem jeszcze Rosołek? odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Właśnie widać jaj naszym grajkom zależy na mistrzostwie wstyd i żenada odpowiedz

LOPI - 2 godziny temu, *.net.pl no i po meczu odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tak się kończy robieni z nich gwiazd piłki kopanej, po jednym dobrym meczu z Rakowem. Już w Kaliszu było widać efekty gdzie tylko fart ich uratował przed kompromitacjaTo pojechały gwiazdy do Legnicy i kopia, się po czołach.

I oni chcą walczyć o mistrzostwo?

Zenada poprostu. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Obawiałem sie tego meczu bardziej niż spotkania z Rakowem. Przegrana w tym meczu to w zasadzie koniec emocji ligowych. No chyba, że przyjdzie nam bronić miejsca w pierwszej 4-ce.



Już w Kaliszu mieliśmy furę szczęścia. A jego suma przeważnie wychodzi na zero... odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 @Wolfik: Też tak myślałem że nasze księżniczki, pełne pychy po wygranej z Rakowem, zaliczą spektakularny zjazd formy w tydzień. Brak profesjonalizmu. odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl Baku w pierwszwej 11 to sabotaż jak Legia dzisiaj niw wykorzysta prezentu od Radomiaka to mistrza nie bedzię ,ale wierzmy do końca ! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 Brak ambicji i motywacji. Chore, pokonać lidera, żeby potem fartem wygrać z amatorami w pucharze i zebrać baty od najgorszej drużyny w lidze. odpowiedz

MioduskiOut - 2 godziny temu, *.autocom.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. Otóż to . Pyrrusowe zwycięstwo. Ch...im przyszło z tego meczu tydzień temu odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl wyp... wszystkich szmaciarzy i grać k..wa juniorami.. bez ambicji bez ochoty SZMACIARZE!!!



odpowiedz

Lista Runjaic - 2 godziny temu, *.autocom.pl Niech ktoś zaj...Sliszowi, błagam!!!!!!! odpowiedz

Miodulski won! - 2 godziny temu, *.143.180 I 3-1 dramat dno kompromitacja! odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.autocom.pl Brawo ochlajtusy je .. właśnie koronujecie Raków! A miało być zmniejszenie straty. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl przegrać z ostatnią drużyną to wstyd i hańba odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie zarzucać, na rzadko się kręci... odpowiedz

Jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wszyscy zdziwieni tak jakby to był pierwszy raz a to się powtarza nagminnie w ostatnich latach odpowiedz

zdz - 2 godziny temu, *.mtm-info.pl @Jim: o trenerze piszesz on zawsze z Pogonią się wykładał człowiek bez ambicji bez żadnych sukcesów odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Jim: Ja nie jestem. Byłem pewien, że tak będzie. Może zacznę obstawiać mecze tej drużynki śmiesznej haha. odpowiedz

kibic(L) - 2 godziny temu, *.inetia.pl Panowie, nie dzieje się nic nadzwyczajnego.

Jakby prześledzić ostatnie 25 lat to Legia regularnie przyjmuje wpie.dol od spadkowiczów. Wiele z nich kosztuje mistrzostwo. Prześledźcie sobie dokładnie. Jeden dobry mecz z Rakowem to już i tak dużo. Teraz wracamy do normalności. W tygodniu szczęśliwe zwycięstwo w Kaliszu a teraz jezioro łabędzie w Legnicy. Nie da się grać w 5 na boisku. Nawrocki, Kapustka, Pekhart, Mladenovic, Ribeiro, Baku. Ślisz przecież prezentują poziom poniżej mułu w tym meczu. Wielcy panowie piłkarze przyjechali do ostatniej drużyny na prowincje pokazać jak wygrywa się mecze. Pykanka, cudowanka, gwiazdorzenie. A tu pyk, pyk i po meczu i mistrzostwie. Oczywiście Miedź przyjmie w kolejnych meczach od każdego i pożegna się z ekstraklasą. odpowiedz

kibic(L) - 2 godziny temu, *.inetia.pl @kibic(L):

Lata lecą a w Legii bez zmian. Żałuję jedynie emocjonowania się, że dziś po remisie Rakowa zostaną 4 punkty do odrobienia. Nic bardziej mylnego. Żenujący poziom prezentują. Nie potrafią nawet przyspieszyć, sytuacji stworzyć w tym meczu. ŻENADA! odpowiedz

Stop staniu żarem! - 2 godziny temu, *.143.180 Nie srajcie żarem, będzie 3-2 dla Legii! odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Stop staniu żarem!: Walnij się w cymbał. odpowiedz

Stop sraniu żarem! - 2 godziny temu, *.143.180 @Sarcastico: będzie 3-2 i sam się walnij! odpowiedz

Batman111 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Stop staniu żarem!: to jest taki mały włochaty wredny trol co się podaje za naszego wszechprezesa dariusza odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Stop sraniu żarem!: Idź spać pijaku. odpowiedz

Nazgu(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Z cyklu: Słynne słowa wielkich ludzi: "Tego, to nawet ja nie przełknę" - Sasha Grey. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl szmaciarze odpowiedz

Batman111 - 2 godziny temu, *.centertel.pl czyli standard , mioduleski płaci grajkom żeby Mistrza nie było bo po co odpowiedz

Stop sraniu żarem! - 2 godziny temu, *.143.180 @Batman111: kto to jest Mioduleski? odpowiedz

Batman111 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Stop sraniu żarem!: zgadnij jak to jest takie trudne

odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Baku i Nawrocki out!!! odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W święta się pochlalo, więc biegać ciężko. W chodzonego się jednak nie da wygrać... A ci co grali w piłkę nawet na poziomie amatorskim wiedzą że jak sie bez ambicji wejdzie w mecz to ciężko potem cos z tego wyciągnąć odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl tak to kurna jest jak sie dopisuje punkty przed meczem odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak myslicie LV Bet, STS ,Fortuna czy jakies inne dziadostwo bo jak narazie na to to wygląda :) odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Poszły jakieś walizy pod stołem czy co? odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Białe chusteczki dla mioduskiego to jest odpowiedź kibica wiernego. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie ma co pisać nie ma co gadać nie ma co oglądać. Tyle w temacie. odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie mówmy,że gramy o mistrza bo nie gramy:-/ odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ten mecz pokazuje prawdziwe oblicze nierobòw i minimalistòw.

A mecz z Rakowen to wypadek przy pracy. Kasa sie zgadza my tu pyku pyku coś tam wygramy ale żeby zbytnio sie nie napracować. Takimi meczami plujecie na L minimaliści odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl A tego całego baku powinni we wtorek spakować o odesłac skąd przyszedł. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.170.73 Mladenowic gra (?) tragicznie. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Sprzedawczyki prdlone odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie wygramy tego meczu. Obyśmy dali radę chociaż zremisować....

Nie jesteśmy gotowi na nic więcej niż obronę miejsca gwarantującego grę w eliminacjach do KLE. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Brawo qrva bravo! odpowiedz

WL - 2 godziny temu, *.orange.pl Miejmy nadzieje ze 2polowa bedzie lepsza i strzela zwycieskie gole minimum 2 .!! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.orange.pl Graja w srodku pola poza wolnym a siodme poty wystepuja !! odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.orange.pl Radomiak zapracowal dla LEGII 2pkt. ale pytanie czyLEGIA to wykorzysta zobaczymy w 2 polowie !!! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Swiateczny mecz LEGII !!!! odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Tak wydrukowanego wolnego nie widziałem lata w dupoklasie.

Wpadł na obrońce, a sędzia ślepowrońsku gwiźdze faul. Parodia. Brawo sędzia.

odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 @pusia ty się goń słoiku. Jestem Legionostą od 35 lat. Prawda w oczy kole. .Złodziejski mistz nie jest mistrzostwem tulko oszustwem . Wiń nie mnie tulko frajera nieudacznika właściciela obecnej Legii odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Baku jeździ na pustym Baku i to na wstecznym. Znowu rozluźnienie i myślą że samo się wygra. No Morwa kać do gry się brać. Znowu olewamy mecz....a mistrz czeka. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak kiedyś Leszek Pisz :) odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Strzelamy bramkę bezposrednio z wolnego....ostatnio to chyba kilka sezonów temu tej sztuki dokonał Carlitos. Dobrze, że przed przerwą sie udało. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nawrocki po powrocie gra bardzo słabo.

I po raz setny Baku miernoto daj sobie spokòj z piłką. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Alkomat dla Nawrockiwgo. Naebany jak bąk. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Włączam mecz i widzę wynik....

Niestety tego nie obwiałem. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Nawrocki to będzie taki sam wieczny talent jak Wieteska. odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.orange.pl @wtf: i Kopczyński odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tak się koňczy gra do usranej śmierci na własnej połowie. Nic się na błędach nie uczą. Na razie mega wolno gramy a potem bedzie płacz.

Jednak wkłady to wkłady a raz na jakiś czas coś tam kopną. odpowiedz

Ałtor - 3 godziny temu, *.inetia.pl Łamak odpowiedz

przega - 3 godziny temu, *.vectranet.pl W każdym z ostatnich meczów obrońcy wsadzają Hładuna na taką minę podając do niego w światło bramki przy wbiegających napastnikach... Wcześniej udawało mu się wybronić, dziś się nie udało. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Legia może przegrać tylko… z Legią!!! odpowiedz

aaaa - 3 godziny temu, *.aster.pl podlinkuje ktoś jakiś stream? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.19.184 No i zabawy we własnym polu karnym musiały się tak skończyć. Już w meczu z Rakowem mieli ostrzeżenie. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Ten raqóf sie obrał juz - dzis musi być obowiazkowa wygrana. odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.plus.pl Kupować Szmyta z Warty zanim pyrusy go wykupią !! odpowiedz

Pique-nique - 4 godziny temu, *.chello.pl Szkoda że Kosta zbów Podbróżnego nie wysstawił w wyjściowej 11. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Augustyniak ... Slisz ... Mladenović

Josue

Muci ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

0 : 3 odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.205.55 RADOMIAK REMIS!!!!!

NIE MA TO JAK BRACIA!!!!

odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Trzymaj to Radomiak!!!! Goooooool !!!!!!! Jazda L odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 no pieknie. wychodzimy 9 na 11. brawo trener. brawo !!! odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: A o kogo jeszcze chodzi oprócz Baku? odpowiedz

RMFC - 4 godziny temu, *.orange.pl Na razie Radomiak gra z Rakowem dla nas. 66 minuta i remis oby wygrali i byłoby wspaniale odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl @RMFC: Będzie pięknie!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.