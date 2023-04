Konferencja pomeczowa

Runjaić: Przegrywamy jako drużyna

Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r. 22:48 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Lepszy 1 punkt niż 0. Można sobie wyobrazić, że nie taki był plan. Rozmawialiśmy szczegółowo o Miedzi, zawodnikach, o naszej sytuacji. sytuacja jest jasna. Przed meczem był plan, żeby zagrać na wyższym poziomie, staraliśmy się wygrać. Wszyscy oglądaliśmy ten mecz, nie było tak, jak wszyscy oczekiwali, jak ja oczekiwałem. Jestem rozczarowany sposobem gry i wynikiem, a także straconą szansą na zbliżenie się do Rakowa - powiedział po meczu w Legnicy Kosta Runjaić.









- Taka jest jednak piłka nożna, nadal jesteśmy w grze, zostało 7 meczów do rozegrania. W niedzielę czeka nas zupełnie inny mecz, przy naszych kibicach. Postaramy się zagrać na wyższym poziomie, musimy zagrać lepiej, bo inaczej przegramy. Taki mamy plan - jak najlepiej przygotować zespół do meczu z Lechem. Nie chcę wyjaśniać więcej, rozmawiać szczegółowo o meczu. Jako drużyna wygrywamy, jako drużyna przegrywamy. Nie graliśmy najlepiej, to dla nas dobra lekcja. Życzę Miedzi jak najlepiej na kolejne mecze, bo są w naprawdę bardzo trudnej sytuacji.



- Dziękuję kibicom za to, że w drugi dzień świąt wspierali nas na dalekim wyjeździe. Wykazali się wielką pasją i miłością do klubu. Nie jestem zadowolony, ale daliśmy im taki bardzo niewielki prezent, 1 punkt. To lepiej niż nic.



- Miedź nas nie zaskoczyła, zaskoczeniem było raczej to, jak my zagraliśmy. Bardzo łatwo straciliśmy bramki, daliśmy wielkie prezenty Miedzi. Nie trzymaliśmy ustawienia. Pierwsza bramka była bez naszej kontroli przebiegu sytuacji, druga bez obrony. Miedź zyskała potem energię, siłę. Odpowiedzialność leży po mojej stronie. Ten remis traktujemy jak porażkę. Na pewno obejrzę jeszcze raz ten mecz, przemyślę, wyciągnę i dostosujemy sposób przygotowania do meczu z Lechem.



Odpowiedź na pytanie zmiany w składzie, czyli Makanę Baku i Maika Nawrockiego

- Przygotowanie zawodników polega na tym, że muszą dojść do poziomu. Musimy się przygotować do gry różnymi wariantami, ponadto jesteśmy w takim momencie sezonu, że niektórzy mogą pauzować za kartki. Np. Paweł Wszołek miał 3 kartki. W kadrze mamy 25 zawodników nie tylko do treningów, ale także do gry.



- W pierwszej połowie Makana Baku zagrał bardzo solidnie. Utrzymywał pozycję, kilka razy się uwolnił, a w meczu z KKS-em wystąpił na nietypowej stronie i bardzo pomógł zespołowi.



- Maik Nawrocki nie zagrał dziś dobrego meczu. Jest młodym zawodnikiem, to jego pierwszy pełny sezon w Legii. Mocno pracuje, ma jakość, wierzymy w niego. Czy powinniśmy jednak dać Arturowi Jędrzejczykowi grać w 43 spotkaniach? Ton niemożliwe.



- Dziś otrzymałem kilka odpowiedzi co do personaliów.



