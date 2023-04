Charytatywna Familiada dla Adama Wielgosza

W Lany Poniedziałek, 10 kwietnia, koszykarze i piłkarze Legii Warszawa zmierzyli się w popularnym programie rozrywkowym „Familiada”. Po stronie piłkarzy pojawili się Artur Jędrzejczyk, Cezary Miszta, Patryk Sokołowski, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz, a koszykarzy reprezentowali: Łukasz Koszarek w roli kapitana, Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński i Benjamin Didier-Urbaniak. W części zasadniczej lepiej punktowali koszykarze, a w finale doszło do fuzji obu „rodzin”, które solidarnie wyznaczyły po jednym przedstawicielu. Ciężar odpowiedzialności za wynik wzięli Grzegorz Kamiński i Kacper Tobiasz. Gdy nadszedł moment, w którym legioniści przekroczyli 200 punktów, misję mogła zostać uznana za udaną. Kultowy prowadzący Karol Strasburger, w przeszłości zawodnik sekcji gimnastycznej Legii, na zakończenie odcinka otrzymał od naszych ekip pamiątkowe koszulki z numerem 1, który był odniesieniem do jego przeszłości aktorskiej.

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Poziom niziutki ale liczy sie szczytny cel odpowiedz

Zzp - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Są gdzieś może jakieś aukcje na dla Pana Wielgosza ? Jeśli tak może podlinkujecie. odpowiedz

