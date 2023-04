Pierwszy gol z wolnego od 2018 roku

#MIELEG Bramka Josue to przerwanie serii 89 uderzeń Legii w Ekstraklasie bezpośrednio z rzutu wolnego bez strzelonego gola.

W 41. minucie spotkania z Miedzią Legnica do remisu strzałem z rzutu wolnego doprowadził Josue . Portugalczyk perfekcyjnie przymierzył, zmuszając tym samym Mateusza Abramowicza do kapitulacji. Legioniści długo nie mogli znaleźć sposobu na bramkarza rywali po uderzeniach z wolnego. Gol Josue był pierwszym zdobytym w ten sposób od 26 sierpnia 2018 roku, czyli 1688 dni. Blisko pięć lat temu zobaczyliśmy dotychczas ostatniego strzelonego gola z rzutu wolnego przez piłkarza Legii. Autorem trafienia był Carlitos , który w ten sposób zaskoczył bramkarza Wisły Płock, a mecz zakończył się porażką "Wojskowych" 1-4.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Amator na ławce bez własnego zdania kazdy szrot przygarnie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Josue możesz się pakować gwiazda rosołek drewno cię zastąpi tylko musi się wstrzelić ale jakby nie dał rady to do spółki z długim drenem sokołowski dadzą radę. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przed następnym meczem powinien dostać jakiś dyplom albo chochoła przechodniego. odpowiedz

Roul1 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przepraszam ale pozom jaki prezentują zawodnicy w kluczowym momencie sezonu jest daleki od oczekiwanego. Co nam po golu gdy nie potrafimy wykorzystać szansy zbliżenia się do Rakowa. odpowiedz

Jprdl - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jedyne osiągnięcie tego meczu odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.