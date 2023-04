W 47. minucie spotkania z Miedzią Legnica Maik Nawrocki został ukarany żółtą kartką, za nierozważny atak w nogi zawodnika pod własnym polem karnym. Był to czwarty żółty kartonik obrońcy w tym sezonie. To oznacza, że defensora zabraknie w najbliższym spotkaniu z Lechem Poznań.

Pab(L)o Loża - 18 minut temu, *.orange.pl Na szczęście

Niestety koszmarny zjazd formy. Dno odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl i bardzo dobrze odpowiedz

arek - 1 godzinę temu, *.chello.pl za takie dziadostwo jak dziś mam nadzieję że i tak by nie grał odpowiedz

Prion - 1 godzinę temu, *.orange.pl Straszny spadek formy i Nawrockiego...nonszalancko brak dokładności.. odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Świąteczna sałatka zaszkodziła, nieświeża była dzisiaj. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Brak alkoholika to wzmocnienie. odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzisiaj slabo odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dokładnie. Papapa ćwoku! odpowiedz

cLod - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzisiaj jeden ze słabszych na boisku, chociaż chyba wszyscy zawiedli. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Żadna strata. Po powrocie wkład prima sort. odpowiedz

