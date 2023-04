Slisz: Zagraliśmy zbyt statyczny mecz

Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r. 23:04 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Remis w dzisiejszym spotkaniu nie jest wynikiem, jakiego oczekiwaliśmy. Przyjechaliśmy po zwycięstwo, ale niestety nie udało się. W łatwy i głupi sposób straciliśmy dziś bramki. Musimy wyeliminować te błędy. Brakowało też nam trochę więcej ruchu, szybszego grania. Mecz był statyczny, przez co nie było dogodnych sytuacji i niestety zostaje tylko remis na koniec - powiedział po spotkaniu z Miedzią Legnica pomocnik Legii, Bartosz Slisz.







- Jest nam szkoda tego, że nie wykorzystaliśmy szansy, by odrobić straty do Rakowa. Teraz po meczu jednak już nic z tym nie zrobimy. Szanujemy też ten punkt, bo mogliśmy przegrać to spotkanie. Na pewno jest żal, ale cóż, takie jest życie. Strata punktów zostaje taka sama, mamy jeszcze kilka spotkań i będziemy walczyć do końca.



- Mecz z Lechem Poznań będzie ważny, tak jak każdy następny. Dziś też taki był, ale nie udało nam się wygrać. Myślę, że z Lechem będziemy jeszcze lepiej nastawieni. Wiadomo, że to jest taki polski klasyk i każdy chce zobaczyć jak najlepsze spotkanie. Mam nadzieję, że damy właśnie taki mecz, jak w pojedynku z Rakowem.