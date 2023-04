Wypożyczeni: Bramka Ciepieli. Kobylak zatrzymał Raków

Wtorek, 11 kwietnia 2023 r. 08:19 Fumen, źródło: Legionisci.com

Po minionym weekendzie Bartłomiej Ciepiela i Gabriel Kobylak mogą mieć powody do zadowolenia. Pierwszy z nich otworzył wynik spotkania w meczu z Widzewem Łódź, a jego Stal wygrała. Natomiast bramkarz Radomiaka zachował czyste konto w potyczce z Rakowem Częstochowa i obie ekipy podzieliły się punktami. Joel Abu Hanna jest coraz bliżej spadku z ligi. Tym razem Lechia przegrała z Jagiellonią Białystok.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 72. minuty w wygranym 2-0 meczu z Widzewem Łódź. Strzelec bramki na 1-0 w 10. minucie spotkania.

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Olimpią Elbląg

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Jagiellonią Białystok

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 0-4 meczu ze Stomilem Olsztyn

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Rakowem Częstochowa

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 79. minuty w wygranym 3-2 meczu z AC Milan Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 62. minuty w wygranym 6-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 5-0 meczu ze Skrą Częstochowa

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - mecz z ŁKS Łódź odbędzie się dzisiaj o godz. 20:30

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 69. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Arką Gdynia



Skrót meczu Radomiak Radom - Raków Częstochowa

Skrót meczu Widzew Łódź - Stal Mielec