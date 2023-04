Yuri Ribeiro: To był bardzo trudny mecz

Wtorek, 11 kwietnia 2023 r. 10:12 źródło: Legia Warszawa

- Myślę, że był to bardzo trudny mecz. Rozpoczęliśmy go tak, jak powinniśmy. Dążyliśmy do strzelenia gola, ale popełniliśmy prosty błąd własny. Straciliśmy bramkę, jednak dobrze na to zareagowaliśmy. Drugą połowę rozpoczęliśmy bardzo źle. Zbyt łatwo daliśmy sobie strzelić kolejnego gola. Koniec końców pokazaliśmy jednak, że jesteśmy jedną drużyną. Każdy z nas walczył do ostatnich sekund. Udało się zdobyć punkt, chociaż jechaliśmy do Legnicy po trzy oczka - powiedział po meczu Yuri Ribeiro.









- Remis nie był szczęśliwy. W przekroju całego spotkania byliśmy lepszą drużyną. Przegrywamy i wygrywamy razem. Cieszę się, że pokazaliśmy charakter.



- Nie jesteśmy zaskoczeni postawą Miedzi. Dużo rozmawialiśmy przed tym meczem i wiedzieliśmy, że rywale są w ciężkiej sytuacji. Miedź ma wielu zawodników z wysoką jakością. Nie udało nam się wygrać, ale skupiamy się już tylko na meczu z Lechem. Walczymy do końca jako jedna drużyna.