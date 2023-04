Z obozu rywala

Lech przed meczem z Legią. Sukces czy porażka?

Sobota, 15 kwietnia 2023 r. 11:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 przy ulicy Łazienkowskiej czeka nas hitowe spotkanie w Ekstraklasie, w którym Legia zmierzy się z Lechem Poznań, obecnie trzecią drużyną naszej ligi. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką poznaniaków.



Aktualne poczynania Lecha w tym sezonie można ocenić dwutorowo. Poznaniacy nie obronią mistrzostwa Polski, choć wydaje się, że miejsce na podium mają na wyciągnięcie ręki, a w najgorszym przypadku rozgrywki zakończą na czwartej lokacie. Z perspektywy sezonu 2021/22 jest to porażka, gdyż kibice w Poznaniu liczyli, że ich ulubieńcy ponownie włączą się w walkę o najważniejsze trofeum w naszym kraju. Nie mogą jednak narzekać na formę Kolejorza w europejskich pucharach, choć ta przygoda najpewniej skończy się w najbliższy czwartek. Zespół trenera Johna van den Broma udanie przeszedł fazę grupową Ligi Konferencji, a następnie pokonał Bodø/Glimt i Djurgården, jednak w pierwszym ćwierćfinałowym meczu turnieju przegrał z Fiorentiną przed własną publicznością aż 1-4.







Defensywa



Sezon między słupkami rozpoczął Ukrainiec Artur Rudko, jednak boisko szybko zweryfikowało, że nie prezentuje on dobrego poziomu. Do bramki wrócił Filip Bednarek i trzeba przyznać, że radzi sobie bardzo dobrze. Jest pewnym punktem zespołu, choć zdarzają mu się błędy, np. gdy niepotrzebnie zagrał futbolówkę do swojego klubowego kolegi w meczu z Pogonią Szczecin, a także gorsze mecze, jak np. z Fiorentiną. W tym sezonie ligowym w blisko połowie spotkań zachował czyste konto.







Holenderski szkoleniowiec stawia na czwórkę obrońców. Bardzo ważni w zespole są boczni defensorzy, czyli Joel Pereira i Pedro Rebocho. Często podłączają się do akcji ofensywnych, a każdy z nich w tegorocznych rozgrywkach Ekstraklasy zanotował po dwie asysty. Niekiedy zastępują ich Barry Douglas i Alan Czerwiński. Dwójka stoperów to przede wszystkim reprezentant Polski Bartosz Salamon i Antonio Milić, choć niekiedy na tej pozycji oglądamy Filipa Dagerståla lub Ľubomíra Šatkę. Ostatnio szczególnie dużo mówi się o Salamonie, który zanotował udany występ w reprezentacji Polski przeciwko Albanii, po czym okazało się, że obrońca uzyskał pozytywny wynik kontroli antydopingowej po meczu Ligi Konferencji z Djurgarden. Przed czwartkowym spotkaniem obrońca został zawieszony na trzy miesiące, dlatego nie wybiegnie na murawę w Warszawie. Najpewniej ponownie zastąpi go Šatka. Lech może się pochwalić drugą najlepszą defensywą w lidze i stracił 25 goli (ok. 0,9 bramki na spotkanie), czyli tyle samo co Warta Poznań. Lepszy jest jedynie Raków Częstochowa.



Pomocnicy



W środku pola królują Jesper Karlström i Radosław Murawski, którzy głównie odpowiadają za defensywę. Niekiedy jednego z nich w pierwszym składzie zastępuje Nika Kvekveskiri. Szwed i Polak w tym sezonie w lidze zanotowali asystę oraz zdobyli bramkę, a Gruzin może się pochwalić o jednym trafieniem więcej. Na skrzydłach rotuje się trzech zawodników. Miejsce w pierwszym składzie zagwarantowane ma Michał Skóraś, który w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę, a latem opuści Poznań. W sumie we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 15 goli, a we wrześniu zeszłego roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Pojechał nawet na mistrzostwa świata do Kataru, gdzie wystąpił w starciu z Argentyną. Na drugim skrzydle holenderski trener wybiera między Kristofferem Velde a Adrielem Ba Louą (na zdjęciu niżej). Pierwszy z nich na ekstraklasowych boiskach strzelił cztery gole, ale drugi nie notuje żadnych liczb. Warto dodać, że Norweg zdobył bardzo ładną bramkę w czwartkowym starciu z Fiorentiną. Za środek pola odpowiedzialność bierze młody Filip Marchwiński lub Alfonso Sousa. Pomimo że Polak nie prezentował najwyższego poziomu, to holenderski trener z uporem maniaka stawiał właśnie na niego. Teraz Marchwiński nabiera wiatru w żagle, lecz również Portugalczyk na murawie wygląda lepiej.







Napasnticy



Kapitanem, liderem Lecha i jego najlepszym strzelcem bez wątpienia jest Mikel Ishak. Szwed w Poznaniu przebywa już od blisko trzech lat i zbudował sobie sporą markę. Snajper w tym sezonie w Ekstraklasie strzelił 11 goli i zanotował cztery asysty. Wraz z Jesúsem Imazem jest najlepszym strzelcem ligi. Jego zmiennikiem jest 20-letni Filip Szymczak, który w tym sezonie zdobył dwie bramki, ale aktualnie jest kontuzjowany.







Przewidywany skład: Bednarek — Pereira, Šatka, Milić, Rebocho — Murawski, Karlström — Skóraś, Marchwiński, Velde — Ishak



Ostatnie 5...

Jakimi wynikami zakończyło się ostatnie pięć rywalizacji obu drużyn w Warszawie?



17-10-2021 Legia 0-1 Lech

08-11-2020 Legia 2-1 Lech

19-10-2019 Legia 2-1 Lech

16-09-2018 Legia 1-0 Lech

04-03-2018 Legia 2-1 Lech



Historia



Oba zespoły mierzyły się ze sobą 140 razy, a legioniści górą byli w 61 spotkaniach (ok. 44%). Lech zwyciężał 43 razy (ok. 31%), a remis padał 36 razy. Bilans bramkowy to 185-133 na korzyść warszawiaków. Ostatnie spotkanie Legii z Lechem w Warszawie zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych, jednak sześć wcześniejszych meczów wygrywali legioniści. Ostatnimi czasy poznaniacy nie są wygodnym rywalem dla "Wojskowych" - minione cztery starcia obu drużyn zakończyły się trzema remisami i jednym zwycięstwem "Kolejorza".