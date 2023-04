11.legionisci.com - ustaw swój skład na Lecha!

Sobota, 15 kwietnia 2023 r. 23:13 Woytek

Przed nami kolejny ważny mecz przy Ł3 - rywalem będzie Lech Poznań. Jakim składem legioniści powinni przystąpić do starcia z trzecią drużyną w tabeli? Mamy dla Was świetną propozycję - stworzyliśmy aplikację 11.legionisci.com, która pozwoli Wam w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych.



Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub ręcznie poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie.



Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej, czy numerów z którymi występują gracze.



Zachęcamy Was do sprawdzenia 11.legionisci.com i informowania o niej znajomych!



PS. Jeżeli napotkacie na jakieś problemy lub macie uwagi, to zachęcamy do kontaktu na redakcja@legionisci.com. Będziemy pracowali nad udoskonalaniem tej usługi.