III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-0 Legia II Warszawa

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

mjr krzyś - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Halo Panowie 2! To jest Legia! Wyrozumiałość nas oa zawsze wiernych wyczerpuje się! Wobec tego Panie Jacku albo zapowaiadana walka o awans bależny LEGII, albo z znowu 2 kaszana i tłumaczeń teoretycznych kaszana. Ludzie są, a gdzie moc drużyny? Życzę mocy i zwycięstw! Zmartwychwstania!!! odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Będzie możliwość wejścia na mecz za tydzień w ltc? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.