Legia Warszawa 22-20 Rugby Białystok

W meczu 11. kolejki 1. ligi Legia Warszawa wygrała z zespołem Rugby Białystok 22-20. Do przerwy legioniści prowadzili 10-8. W ostatniej sekundzie goście mogli doprowadzić do wyrównania, jednak podczas próby podwyższenia zawodnik trafił w słupek. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają dopiero na początku maja, na wyjeździe z Budowlanymi Łódź. Legia Warszawa 22-20 (10-8) Rugby Białystok punkty Legia: Saba Kharaishvili 10 (2P), Teimuraz Kharaishvili 5 (1P), Daniel Żołkowski 2 (pd), Kornel Szeląg 5 (1P) punkty Białystok: Andrei Cebotari 5 (1P), 3 (K), Igor Kocimski 5 (1P), 2 - 1 pd, Tino Sunga 5 (P) Legia: Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Krzysztof Kucharski, 3. Bartosz Bardziński, 4. Maciej Żarnowski, 5. Adam Matys, 6. Dawid Poznański, 7. Piotr Bielec, 8. Saba Kharaishvili, 9. Giorgi Migaberidze, 10. Daniel Żołkowski, 11. Kamil Wilkowski, 12. Simon Mikaberidze, 13. Kornel Szeląg, 14. Teimuraz Kharaishvili, 15. Jakub Młyńczak rezerwa: 16. Sebastian Królak, 17. Brighton Zimondi, 18. Daniel Gajda, 19. Maciej Lenartowicz, 20. Mariusz Ilczuk, 21. Grzegorz Osiadacz, 22. Michał Cieślik, 23. Wojciech Borys Rugby Białystok: 1. Przemysław Kalinowski, 2. Adrian Awdziej, 3. Mateusz Perzyna, 4. Konrad Rafałowski, 5. Mikołaj Kwiatkowski, 6. Marcin Majorczyk, 7. Patryk Romanowski, 8. Oskar Czyszczoń, 9. Leon Machaka, 10. Igor Kocimski, 11. Paweł Zalewski, 12. Andrei Cebotari, 13. Piotr Wawrzyńczak, 14. Aliaksandr Jakutowicz, 15. Artur Sulima rezerwa: 16. Marek Eichstead, 17. Dariusz Kołban, 18. Michał Praczuk, 19. Tino Sunga, 20. Malvin Kativu, 21. Adrian Łapiński, 22. Witalij Szklar, 23. Adam Jankowski żółta kartka: Sulima Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

