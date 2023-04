Legioniści zaczęli od agresywnej defensywy i skutecznych kontrataków co przyniosło jej prowadzenie 5:0. Sopocianie szybko dogonili warszawian, lecz udanymi akcjami odpowiedzieli Aric Holman i Travis Leslie. Trefl w końcu zanotował kilka akcji zakończonych zdobyciem punktów – dwukrotnie zza łuku trafił Rolands Freimanis. Wynik pierwszej kwarty ustalił wsadem Ivica Radić – Trefl wygrał tę część spotkania 23:21. Zieloni Kanonierzy odzyskali prowadzenie po trzech celnych rzutach wolnych Kyle’a Vinalesa. Po celnej „trójce” Łukasza Koszarka było już 31:25 dla Legii. Po stronie gospodarzy odpowiedzieli takimi samymi trafieniami Darious Moten i Błażej Kulikowski i tablica wyników ponownie pokazywała remis. Na przerwę obie ekipy udały się przy wyniku 38:38. Od początku drugiej połowy trwała walka punkt za punkt. Po efektownych wsadach Arica Holmana Legia zyskała kilkupunktowe prowadzenie, dodatkowo zza łuku przymierzył Grzegorz Kamiński. Po udanej kontrze w wykonaniu Łukasza Koszarka warszawianie objęli najwyższe swoje prowadzenie w tym meczu – 56:47. Wicemistrzowie Polski byli w dobrej sytuacji przed rozpoczęciem ostatniej kwarty spotkania. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego grali dużo pewniej niż na początku spotkania. Kolejne punkty zdobywali Travis Leslie i Grzegorz Kulka dzięki czemu stołeczna ekipa wygrywała 68:56. Solidna gra po obu stronach boiska stała się gwarancją korzystnego wyniku warszawskiej drużyny. Legia nie pozwoliła dogonić się przez sopocian i zwyciężyła 80:70. To siódme zwycięstwo z rzędu w wykonaniu Zielonych Kanonierów a osiemnaste w całym sezonie Energa Basket Ligi. Po tym triumfie stołeczni plasują się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Kolejny mecz legionistów już w czwartek, 16 kwietnia o godz. 17:30, kiedy to w hali OSiR Bemowo warszawianie podejmą Suzuki Arkę Gdynia. PLK: Trefl Sopot 70-80 Legia Warszawa kwarty: 23-21, 15-17, 16-24, 16-18 Trefl Sopot [punkty, (celne za trzy)] 34. D. Moten 19 (3) 41. I. Radić 13 31. S. Jovanović 8 15. J. Zyskowski 6 23. M. Kolenda 2 --- 3. A. Pluta 13 (3) 6. R. Freimanis 6 (2) 11. B. Kulikowski 3 (1) 25. W. Gordon 0 0. J. Malesa - 7. J. Urbaniak - 9. W. Jaszczerski - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 0. K. Vianales 21 35. A. Holman 18 (1) 6. T. leslie 17 (1) 31. J. Berzins 3 91. D. Wyka 0 --- 11. G. Kamiński 8 (2) 55. Ł. Koszark 7 (1) 14. G. Kulka 6 41. G. Groselle 0 8. B. Didier-Urbaniak - 22. S. Kołakowski - Komisarz: A. Greczyło Sędziowie: W. Liszka, T. Szczurewski, T. Tybor Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

dezet - 48 minut temu, *.chello.pl Złapali fajną formę, brawo Panowie, jestem dumny z waszej postawy! Oby w playoffach kontynuowali zwycięską ścieżkę! odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dobry mecz koszykarzy, tak trzymać odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl Osłabiony Trefl ( bez 3 graczy obwodowych w tym lidera Nevelsa + Gordon po kontuzji) zagral tyle na ile mu pozwolilismy. Głupie straty w 1 połowie, ale skuteczność u nas 80% w pomalowanym, co się często nie zdarza. Zobaczymy co pokażą w Ostrowie, bo w meczu z Akra przydalyby sie minuty dla młodych, bo Arka juz gra o nic- bo ma utrzymanie. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @p10: nie zdawalem soboe sprawy ze trefl tak oslabiony. Ale my tez jednego podstawowegobnie mielismy :) odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl taką Legię miło oglądać. W tym meczu było to wszystko czego wcześniej oczekiwałem po drużynie idealnej, niestety wczesniej nie dane było nam tego oglądać mianowicie: zespolowosc( nawet vinales w wywiadzie mowi o chemii na parkiecie), przewidywalnosc co do rownwj gry i rownego punktowania zawodnikow, kadra dobrze dobrana, na kazdej pozycji wartosciowy koszykarz chociaz kazdemu zdarzaja sie gorsze mecze, lider w postaci vinalesa sie kreuje, swietne rozgrywanie pilek, pilka lata po obwodzie az milo patrzec, mnostwo wsadow, przechwytow, niwprzewidywalne zagrywki.



To jest to. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: To nie jest jeszcze ,,to,,. Za dużo strat. Ale powoli do przodu. I bez Garetta. Są jeszcze rezerwy w zespole, trzeba je wydobyć w play offach. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: w 100 peoc idealnie nie jeest i pewnie nogdy nie bedzie, ale jest to juz poziom ktory dobrze sie oglada i 7 zwyciestwo z rzedu tez przypadkiem nie jest. Vinales mowil w wywiadzie ze celuja w mistrzostwo. Kto wie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @grzesiek: Na pewno są jeszcze spore rezerwy. Oby wszystko wypaliło, to szansa jest. odpowiedz

