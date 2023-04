28. kolejka Ekstraklasy: Luźno na górze, ciasno na dole

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Mecz lidera z 5-tą drużyną ekstraklasy to nudy do potęgi. Ani jakości, ani polotu, ani "fizyczności". Jedna wielka lipa. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 15.04.2023 / 23:57, *.play-internet.pl Abu Hanna z pierwszym golem w barwach q....szajs odpowiedz

Żmija - 16 godzin temu, *.vectranet.pl @Miasto dupiarza Rafałka: a Lechia tam gdzie jej miejsce. Mogliby jeszcze Górnika ze sobą zabrać. odpowiedz

(L)eo - 15.04.2023 / 22:38, *.orange.pl Do redakcji

Czy jest możliwość zwrotu biletu na Lecha, żona wylądowała w szpitalu. odpowiedz

Do mózgu - 15.04.2023 / 22:44, *.t-mobile.pl @(L)eo: sprawdź warunki zwrotu, POK - zadzwoń. Na prawdę tak ciężko sprawdzić. Ku...a! Ludzie co się dzieje, wszystko trzeba komentować, upubliczniać, dzielić się szczegółami z życia z innymi ... Social media tak ryją banię? Problem ogółu... odpowiedz

Arek - 15.04.2023 / 23:46, *.tpnet.pl @(L)eo: o ile dobrze pamiętam, to do dwóch godzin przed meczem można. Ale w razie co, zalecam jeszcze to sprawdzić. Jak nie tu, to na oficjalnej. odpowiedz

mexx - 15.04.2023 / 22:26, *.chello.pl „Ciastno na dole tabeli” – to jakiś rusycyzm, czy co?

W sumie niebawem wejdą, więc tytuł jak znalazł :D

odpowiedz

Wyrwikufel - 14.04.2023 / 09:18, *.netfala.pl A my lecha ku...ę kolejorza wrzucimy do morza niech ta kur...a topi się! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.