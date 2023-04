Piłka nożna kobiet

W sobotę w LTC derby na szczycie

Czwartek, 13 kwietnia 2023 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 17:00 w Legia Training Center w Książenicach Legia Ladies rozegra niezwykle ważne spotkanie w walce o awans do II ligi. Legionistki podejmować będą Polonię, która plasuje się na drugim miejscu w ligowej tabeli, z dwoma punktami przewagi nad naszym zespołem.



Legię urządza tylko i wyłącznie wygrana, a biorąc pod uwagę możliwość zrównania się punktami na koniec sezonu z Polonią, warto osiągnąć nie gorszy wynik niż rywalki w pierwszym meczu. Przypomnijmy, że we wrześniu zeszłego roku na bocznym boisku Polonii Legia Ladies przegrały 0-2.



Walka o awans do drugiej ligi zanosi się na bardzo zaciętą, ale kluczowe powinny być bezpośrednie spotkania pomiędzy najlepszą trójką ligi. Oprócz sobotniego meczu z KSP, dwie kolejki później nasz zespół czeka kolejne domowe spotkanie, tym razem z aktualnym liderem, Królewskimi Płock. Ekipa z Płocka dzisiaj ma trzy punkty przewagi nad Legią i punkt nad Polonią, a także korzystny wynik pierwszego spotkania z naszym zespołem (4-2).



W ostatniej kolejce legionistki wygrały w Ożarowie Mazowieckim z WAP Warszawa 6-1, ale rundę wiosenną rozpoczęły od straty punktów - remisu 3-3 ze Złym Warszawa. Polonia w rundzie rewanżowej wygrała na wyjeździe z Fortami Piątnica 3-0 oraz w ostatniej kolejce na własnym boisku ze Złym 3-1. Najbliższy rywal Legii zdecydowanie słabiej radzi sobie w wyjazdowych meczach - z sześciu rozegranych zaliczyli dwa remisy i jedną porażkę.



Wstęp na sobotni mecz w LTC w Książenicach jest bezpłatny. Zachęcamy do wspierania naszej kobiecej drużyny w walce o awans do drugiej ligi.



Termin meczu: 15 kwietnia 2023 roku, g. 17:00

Adres: Książenice, ul. Legionistów 3 (Legia Training Center)

Cena biletów: wstęp wolny