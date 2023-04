Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Piątek, 14 kwietnia 2023 r.

Rywalizacja o jak najlepsze miejsce przed play-off wchodzi w decydującą fazę. Mecz Trefla z Legią może zdecydować, która z tych drużyn będzie miała w pierwszej fazie play-off przewagę parkietu. Obecnie obie drużyny mają identyczny bilans (17-9), z kolei w bezpośrednim spotkaniu, Legia wygrała na własnym parkiecie różnicą ośmiu punktów.



W ostatnich czterech kolejkach ligowych, Trefl wygrał tylko raz - w zaległym, domowym meczu z GTK Gliwice (+19). Parę dni wcześniej zaliczyli porażkę w Łańcucie (-7), a w ostatni weekend nie sprostali w hali Orbita zespołowi Śląska, przegrywając 67:71. W tym ostatnim meczu emocje były do samego końca. Kiedy Śląsk prowadził w końcówce różnicą dziewięciu punktów, dwie trójki trafił Strahinja Jovanović, przedłużając nadzieje ekipy z Sopotu. Właśnie były serbski rozgrywający Legii, był najlepszym strzelcem Trefla w tym meczu - zdobył 18 punktów i wymusił 7 przewinień.



Trefl dokonał dwóch wzmocnień składu zaraz po tym, jak ich trener, Żan Tabak skrytykował pozyskiwanie zawodników, którzy odmieniają oblicze zespołu, na późnym etapie rozgrywek. - Tego bardzo nie lubię. Wierzę w pracę od początku rozgrywek - mówił w jednym z wywiadów. Po czym Trefl pozyskał w drugiej połowie marca dwóch obcokrajowców. Wspomnianego Jovanovicia, który ma za sobą 14 występów w barwach Legii w minionym sezonie, po tym jak został zwolniony przez Śląska. Trener Kamiński również zrezygnował z "Munji" po paru miesiącach i ten ostatecznie na koniec sezonu trafił do rumuńskiej Oradei. Sezon 2022/23 rozpoczął w Steaule Bukareszt, gdzie notował 19 pkt. i 6 asyst w ciągu 30 minut na parkiecie. W barwach Trefla zagrał na razie trzykrotnie, zdobywając średnio 14.7 pkt. (40% za 3 pkt.) i 5 as. Ponadto do Sopotu wrócił, po kilkumiesięcznej przerwie, Darious Moten, który występował już w Treflu przez dwa ostatnie sezony. W obecnych rozgrywkach, 30-letni skrzydłowy był zawodnikiem czeskiego Olomucko Prościejów, w barwach którego notował średnio 12.6 pkt. i 5.4 zbiórki. Po dołączeniu z powrotem do zespołu rozegrał cztery spotkania, grając średnio 17 minut na mecz i notując 5.3 pkt. na mecz, z bardzo słabą skutecznością z dystansu (2/12 za 3 pkt.).







Pozyskanie Jovanovicia miało załatać lukę powstałą po kontuzji Camerona Wellsa, który wypadł z rotacji na kilka tygodni. W ostatnim czasie z gry wypadał również Jean Salumu - kolejny zawodnik pozyskany w trakcie sezonu, który debiutował w Treflu na początku grudnia. W rywalizacji z Legią, Salumu zaprezentował się z bardzo dobrej strony - na Bemowie zdobył 17 punktów, trafiając 3/4 za 3. Obwodowy, mogący grać na pozycjach 1 i 2, od ostatniego weekendu marca nie występuje z powodu urazu. A to niezwykle ważna postać w rotacji Trefla - zdobywa średnio 12.4 pkt., trafiając aż 47.8% za 3 punkty. Zdecydowanie gorzej Salumu radzi sobie z linii rzutów wolnych (tylko 62.1%).



Najlepszym strzelcem zespołu z Trójmiasta jest inny rozgrywający, Garrett Nevels, który w naszej lidze po raz pierwszy pokazał się przed dwoma laty, zaliczając kilka występów w Śląsku. Obecnie Nevels notuje 14.5 pkt. (44.2% za 3) oraz 3.3 asysty. Przed końcem ubiegłego roku z klubem pożegnał się Glynn Watson, dla którego ostatnim występem w klubie z Sopotu był mecz przeciwko Legii, w którym zagrał 13 minut.



W strefie podkoszowej trener Tabak ma spory wybór dobrych graczy, z których dwóch występuje w naszej lidze od dłuższego czasu. To Łotysz Rolands Freimanis (śr. 9.3 pkt. i 4.4 zb.) oraz Ivica Radić (śr. 10.2 pkt. i 6.4 zb.). Ponadto na pozycjach 4-5 rotację uzupełnia Wesley Gordon (śr. 8.4 pkt., 9.5 zb. i 1.4 bloku), a także wspomniany wcześniej Moten oraz Jarosław Zyskowski (śr. 11.4 pkt., 51.7% za 3), który przed rokiem był blisko przenosin z Zastalu do Legii. Ostatecznie "Zyzio" dograł sezon w Zielonej Górze, a następnie związał się z Treflem długoterminowym kontraktem. Spośród nich tylko Radić i Gordon nie grożą rzutem z dystansu. W polskiej rotacji trener Trefla również ma kłopot bogactwa, porównywalny chyba tylko ze Śląskiem. Oprócz wspomnianego, doświadczonego Zyskowskiego, ważne role odgrywają wysoki Michał Kolenda (śr. 9.9 pkt. w ciągu 25,5 min.) oraz niespełna 23-letni Andrzej Pluta (śr. 7.8 pkt., 39.7% za 3 pkt. i 3 as.). Regularnie powyżej 11 minut dostaje również o rok młodszy od Pluty, Błażej Kulikowski.



Sopocianie oprócz gry w Energa Basket Lidze, występowali również w rozgrywkach ENBL, który sam trener Tabak nie chciał nazywać "europejskimi pucharami", uznając że ich ranga nie jest tego godna. Spośród osiągniętych wyników w tych rozgrywkach, warto zwrócić uwagę na wygraną z późniejszym finalistą - mocnym litewskim zespołem BC Wolves 89:86. Trefl wygrał również z Basketem Brno, a także wysoko pokonał późniejszego triumfatora tych rozgrywek, Stal Ostrów (+23). Ze Stalą, sopocianie wygrali również ostatni mecz ligowy - również rozgrywany w Arenie Ostrów - w tym przypadku różnicą pięciu punktów. Ostatniej porażki na własnym parkiecie doznali z Zastalem (-9).



Legia wygrała sześć ostatnich meczów, choć trzeba zwrócić uwagę, że każdy z rywali był niżej notowany w ligowej tabeli. W Wielką Sobotę nasz zespół zwyciężył w Gliwicach z ambitnie grającym GTK, a do rozstrzygnięcia tego spotkania potrzebne były aż cztery dogrywki. Niesamowity występ w tymże spotkaniu zaliczył Kyle Vinales, który poprowadził naszą drużynę do zwycięstwa, trafiając aż 49 punktów, na bardzo wysokiej skuteczności z gry. Trener Kamiński zastosował w tym meczu o wiele węższą rotację, która pod koniec spotkania została jeszcze bardziej ograniczona, po tym jak trzej wysocy musieli opuścić parkiet po pięciu przewinieniach. Drugi słabszy występ z kolei zaliczył Aric Holman - nasz podkoszowy wcześniej co mecz błyszczał zarówno w obronie, jak i ataku, i mamy nadzieję, że w takiej właśnie dyspozycji zobaczymy go ponownie w niedzielę w Ergo Arenie.



W pierwszym meczu tego sezonu legioniści wygrali z Treflem 79:71, z kolei przed rokiem dwukrotnie musieli uznać wyższość sopocian. W hali na Bemowie przegraliśmy 104:109 po trzech dogrywkach, a w Ergo Arenie 70:85 - podczas tego spotkania kontuzji doznał grający wówczas w barwach Legii - Jovanović. Dwa wcześniejsze wyjazdowe mecze Legii z Treflem kończyły się naszymi zwycięstwami - tak było w marcu 2021 roku (+7) oraz w listopadzie 2018 roku, w mniejszej hali 100-lecia Sopotu (+6).



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport Extra. Mecz rozegrany zostanie w Ergo Arenie, mieszczącej się na granicy Gdańska i Sopotu. Największa trójmiejska hala przy okazji koncertów może pomieścić nawet 15 tysięcy widzów, z kolei na imprezach sportowych - 11 409 widzów. Przy okazji meczu z Legią trudno spodziewać się więcej niż 3 tysiące widzów, co i tak byłoby świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę zainteresowanie dotychczasowymi meczami żółto-czarnych.



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 17-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,9%



Skład: Strahinja Jovanović, Garrett Nevels, Jean Salumu, Cameron Wells, Miłosz Toczek (rozgrywający), Andrzej Pluta, Michał Kolenda, Jan Malesa, Bartosz Olechnowicz (rzucający), Darious Moten, Jarosław Zyskowski, Błażej Kulikowski, Wiktor Jaszczerski, Filip Gurtatowski, Jakub Urbaniak (skrzydłowi), Ivica Radić, Wesley Gordon, Rolands Freimanis (środkowi)

trener: Žan Tabak, as. Krzysztof Roszyk, Antonio Ten



Przewidywana wyjściowa piątka: Garrett Nevels, Andrzej Pluta, Błażej Kulikowski, Jarosław Zyskowski, Ivica Radić.



Najwięcej punktów: Garrett Nevels 289 (śr. 14,5), Jean Salumu 136 (12,4), Jarosław Zyskowski 286 (11,4), Michał Kolenda 257 (9,9), Rolands Freimanis 242 (9,3).



Ostatnie wyniki: Twarde Pierniki (w, 79:81), MKS (d, 87:73), Start (w, 96:75), Astoria (d, 90:71), GTK (w, 82:92), Spójnia (d, 91:79), Arka (w, 72:82), Stal (d, 93:78), Zastal (w, 83:99), Sokół (d, 83:68), Śląsk (d, 74:88), Legia (w, 79:71), Anwil (w, 80:83), King (w, 103:79), Czarni (d, 71:77), Twarde Pierniki (d, 87:85), MKS (w, 82:91), Start (d, 74:69), Astoria (w, 80:91), Spójnia (w, 77:66), Arka (d, 115:83), Stal (w, 79:84), Zastal (d, 81:90), Sokół (w, 81:74), GTK (d, 98:79), Śląsk (w, 71:67).

ENBL: King (w, 81:77), Ironi Ness Ziona (d, 92:100), Tartu (w, 72:76), Valmiera (w, 78:108), BC Wolves (d, 89:86), Basket Brno (w, 77:93), Stal (w, 65:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (PP w Lublinie)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 10-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 81,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,5%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 212 (21,2), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 315 (śr. 14,3), Aric Holman 99 (14,1), Geoffrey Groselle 226 (10,3).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136).



Termin meczu: niedziela, 16 kwietnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1 (Ergo Arena)

Pojemność hali: 11 409 miejsc

Ceny biletów: 22, 30 i 35 zł (ulgowe) oraz 30, 39 i 45 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra