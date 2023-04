Na stadionach: Kulesza, czy zapomniałeś, co rok temu powiedziałeś?

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r. 13:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W końcu kolejka, podczas której na większości stadionów mogli pojawić się kibice gości. Chociaż zakaz wyjazdowy ciążył na Lechu, dzięki uprzejmości legionistów jujpoznaniacy - oczywiście w ograniczonej liczbie - mogli pojawić się przy Łazienkowskiej. Tym razem jedno z najciekawszych kibicowsko spotkań w naszym kraju odbyło się bez oprawy.



Bardzo dużo mówi się o finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Znów, jak przed rokiem, szykują się cyrki z wpuszczaniem opraw. Legioniści postawili sprawę jasno - jeśli tylko oprawa nie zostanie wpuszczona, cała legijna społeczność nie wejdzie na trybuny. Zobaczymy, jak zareaguje prezes PZPN, który przed rokiem zapowiadał, że jeśli podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, kolejne finały PP rozgrywane będą na innym stadionie, gdzie nie będzie przeciwwskazań do wniesienia opraw.



Dobre liczby wyjazdowe w ostatnim tygodniu zaliczyli fani Górnika, Radomiaka i Jagiellonii. Ruch Chorzów dzięki uprzejmości Zagłębia, mógł w ponad 1000 osób pojawić się na stadionie w Sosnowcu. Oprawy przygotowali fani Rakowa, Unii Tarnów i Olimpii Elbląg.



Fani Lecha na meczu z Fiorentiną pojawili się na stadionie w ponad 40 tysięcy, prezentując kartoniadę na dwóch trybunach tworzącą hasło "Forza Lech". Cracovia nie będzie miała możliwości pojechać (kolejny rok z kolei) na wyjazd do Gdańska - Lechia znów raz zasłania się fikcyjnym remontem sektora gości. Tego samego sektora, który ostatnio wizytowali kibice Pogoni. Nie zostawiając w nim żadnych zniszczeń - dodajmy.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (751)

Portowcy przyjechali do Gdańska pociągiem specjalnym w 751 osób, wywieszając w sektorze gości kilka flag. Przed meczem Lechia przyjechała do Szczecina, ozdabiając mury swoimi graffiti, w tym mur przy stacji, z której na wyjazd ruszali fani Pogoni. Lechistów na meczu ok. 7 tysięcy.



Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (670)

Fani Górnika na piątkowym meczu pojawili się w 670 osób. Wraz z nimi GKS Katowice (21) i Wisłoka Dębica (4). Dobrze oflagowali sektor gości.



Cracovia - Radomiak Radom (600)

Fani Radomiaka do Krakowa przyjechali pociągiem specjalnym. Bardzo dobrze oflagowali sektor gości. Gospodarze ze skromnym młynem.



Korona Kielce - Jagiellonia Białystok (407)

Jagiellonia pojechała do Kielc pociągiem specjalnym w 407 osób, w tym Mazur Ełk (12). W sektorze gości machali flagami na kijach. Koroniarze z licznym młynem.



Legia Warszawa - Lech Poznań (406)

Na trybunach 27,5 tys. fanów. Lechici pomimo zakazu wyjazdowego za mecz z Widzewem, dzięki uprzejmości legionistów, w 406 osób zajęli miejsca na trybunie obok sektora gości. Poznaniacy ubrani na czarno, z flagą "LPH". Legioniści wywiesili transparent odnoszący się do finału PP - "Finał PP bez oprawy = finał bez kibiców Legii" oraz "Nowy stadion dla Elbląga". Przez cały mecz na Żylecie powiewały flagi na kijach.



Warta Poznań - Śląsk Wrocław (241)

Frekwencja na meczu Warty w Grodzisku Wlkp. na stałym poziomie - ok. 1,7 tys. Śląsk przyjechał w 241 osób, w tym Miedź (3) i Lechia (1). Pomimo niekorzystnego wyniku i słabej sytuacji w tabeli, bardzo dobrze dopingowali.



Raków Częstochowa - Widzew Łódź (350)

Komplet na stadionie w Częstochowie, przed meczem zorganizowali wspólny przemarsz. RKS zaprezentował oprawę - pasy materiału oraz transparent tworzące hasło "Częstochowa jest Rakowa". Całość uzupełniły świece dymne w barwach. Później miało miejsce również flagowisko. Raków wywiesił ponadto transparent odnoszący się do finału PP - "Kulesza, czy już zapomniałeś, co rok temu powiedziałeś?". Widzew w komplecie zameldował się w sektorze gości.



Stal Mielec - Miedź Legnica (25)

Bardzo skromna delegacja Miedzi pojawiła się w poniedziałkowy wieczór w Mielcu. W sektorze gości wywiesili jedną, niewielką flagę. Gospodarze z bardzo skromnym młynem.



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów (1000)

Ponad 8,3 tys. kibiców na stadionie w Sosnowcu, w tym ponad tysięczna grupa fanów Ruchu ubranych na niebiesko. Z obu stron bez opraw.



Odra Opole - GKS Tychy (120)



Lublinianka Lublin - Wisłoka Dębica (109)

Wisłoka wspierana przez Siarkę (40) i Górnika (12) stawiła się na terenie stadionu Lublinianki w 109 osób z dwiema flagami.



Wyjazd tygodnia: 751 kibiców Pogoni w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Fiorentiną



Legia Warszawa na meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Zagłębie Lubin na meczu z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Raków Częstochowa na meczu z Widzewem Łódź:









Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Korona Kielce na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Stal Mielec na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:











Zagłębie Sosnowiec na meczu z Ruchem Chorzów:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Wisła Kraków na meczu ze Stalą Rzeszów:









Unia Tarnów na meczu z Wisłą Sandomierz:









Motor Lublin na meczu z Lechem II Poznań:





Olimpia Elbląg na meczu z Hutnikiem Kraków:





Czarni Jaworze na meczu z BKS-em Bielsko-Biała:





Lech Poznań na meczu z Fiorentiną:





Fiorentina na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań: