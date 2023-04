Bartosz Salamon nie zagra z Legią

Obrońca Lecha Poznań Bartosz Salamon został zdyskwalifikowany przez UEFA na trzy miesiące. 31-letni obrońca otrzymał pozytywny wynik badania antydopingowego przeprowadzonego po rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy ze szwedzkim Djurgårdens IF. Salamon w tym czasie nie będzie mógł brać udziału w meczach oraz treningach, co oznacza, że nie wystąpi w niedzielnym spotkaniu Legii Warszawa z Lechem.

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Skoro tak miało być... ???????? odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 2 godziny temu, *.centertel.pl To może odjąć im punkty i w lidze ... co ba to PZPN? A już wiem śpi bo bierze łapówę od bukmacherki jeb... stsy i inne fortuny odpowiedz

Tommy83 - 2 godziny temu, *.com.pl Ale będzie płacz w Poznaniu hahah pewnie myślą na jakiej licencji zawodniczej mogły zagrać:) odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ten cały Korupcyjny Klub Sportowy Łach Posrań powinien zostać zdegradowany do okręgówki za korupcję. Dzięki grze na licencji Amiki uniknęli tego. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.icpnet.pl No i git! odpowiedz

