Trening

Przygotowania w komplecie

Czwartek, 13 kwietnia 2023 r. 16:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

We w środę piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do meczu z Lechem Poznań. Sztab szkoleniowy ma duży komfort, bo wszyscy zawodnicy są do dyspozycji. Z drużyną trenuje Blaz Kramer, obecny był także Mattias Johansson - w sumie 24 graczy z pola i 4 bramkarzy.



Fotoreportaż z treningu - 30 zdjęć Woytka



Indywidualny trening miał jedynie Filip Rejczyk, który wraca do zdrowia po urazie. Po pierwszej części trener przeprowadził odprawę, podczas której odnosił się do poniedziałkowej wpadki z Miedzią. - Możemy zmienić wykonawców, ale nie zmienimy stylu. Musicie to zaakceptować, dostosować się i wykonywać z pełnym zaangażowaniem - mówił szkoleniowiec.





fot. Woytek / Legionisci.com



Następnie rozpoczęła się praca nad wyprowadzaniem piłki od bramkarza, czyli elementem, który zawiodło właśnie kilka dni temu. Aleksandar Rogić tłumaczył zasady odpowiedniego ustawiania się. Pierwsza jedenastka mierzyła się z meczowym pressingiem drugiej drużyny. Trener rozmawiał także z trójką kluczowych środkowych pomocników - Josue, Kapustką i Sliszem.



Kolejne zajęcia zaplanowano na piątkowe przedpołudnie, a w sobotę o godz. 13 zespół będzie trenował przy Łazienkowskiej 3. Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań odbędzie się w niedzielę, 16 kwietnia o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



Fotoreportaż z treningu - 30 zdjęć Woytka









fot. Woytek / Legionisci.com