Legia Warszawa poinformowała, że wszystkie bilety na sektory zwykłe na niedzielny mecz Legii z Lechem zostały wyprzedane! To oznacza, że przy Łazienkowskiej kolejny raz stawi się ponad 28 tysięcy kibiców. Jutro na naszej stronie do wygrania będziemy mieli jeszcze kilka wejściówek, ufundowanych przez sponsora klubu firmę Fortuna zakłady bukmacherskie . Bądźcie czujni!

Yeti - 10 minut temu, *.vectranet.pl A sektor gości nie będzie dostępny dla kibiców Legii? Przecież posrańskie tałatajstwo ma zakaz wyjazdowy. odpowiedz

(L) eonardo - 1 godzinę temu, *.com.pl A ja już mam zwis na pyry. Po meczu z Miedzią czekam już tylko na PP i będzie można odtrąbić koniec sezonu. A szansa była , bo medaliki psychicznie mogły się posypać w tych kilku kolejkach. Jak można było to spi......ć to nawet już nie pytam bo widziałem takie numery od lat 70-tych chyba kilkanaście razy. Ale ze spadkowiczem? odpowiedz

L - 52 minuty temu, *.aster.pl @(L) eonardo: przeciez my ze spadkowiczami i to u siebie przegrywalismy w mistrzowskich sezonach. Nic nowego :d odpowiedz

Dedi - 45 minut temu, *.plus.pl @L:

Bruk Bet do tej pory śni się po nocach lol odpowiedz

Piknik - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bez kiboli kuchenkowych

...nie będzie oprawy

...nie będzie dopingu

...nie będzie to samo #fuck nie jade!





Nie będzie mieli Mistrza ani pucharu odpowiedz

P. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Biletów do kupienia przez stronę nie było już chyba 2 tygodnie temu. Licznik pokazywał coś koło 23000 a wszystkie trybuny na szaro. Te 6000 biletów to w jaki sposób się rozeszły? Gdzie można było to kupić? odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @P. Pewnie zablokowane były, by rozprowadzić je w zakładach pracy odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.centertel.pl Leszek wyrównał!!! Świetnie !!! Teraz niech za *******usuwają aby wygrać dla dobra rankingu klubowego i niech tracą siły na niedzielę. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @JACUNHO: oni graja dla dobra swojego rozstawienia, dla rankingu klubowego 1 zespol nic nie zrobi na tyle zeby Legii cos mialo dac, tak ze idz sie podniecaj leszkiem na strony lecha jak chcesz zeby lech sobie ulatwil puchary za rok i jeszcze bardziej nam odskakiwal finansowo. odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl A co z biletami na finał PP? Mniej niż trzy tygodnie do meczu i cisza. Czy trwają jakieś negocjacje na linii kibice-PZPN? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ding: podobno wszystkie rozeszły się w grupach odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @L: przestan trollowac. odpowiedz

