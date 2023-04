Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym

Finał PP Legia - Raków na Narodowym. Jest zgoda na organizacje imprezy masowej. Liczba kibiców ograniczona do 48 tys. Co ciekawe zgoda od razu obejmuje tez tow. mecz Polska-Niemcy. Taki mecz zgłosił PZPN. @RMF24pl pic.twitter.com/xoz4BnfTH1

Wkrótce zostaną także opublikowane szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na sektory przeznaczone dla kibiców Legii. Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się we wtorek, 2 maja o godz 16:00.

Prezydent Warszawy wydał zezwolenie na rozegranie finałowego meczu o Puchar Polski na Stadionie Narodowym - poinformował Marusz Piekarski z RFM FM. Pierwotnie decyzja była odmowna, ale PZPN uzupełnił brakującą dokumentację. Impreza otrzymała status podwyższonego ryzyka i łączna liczba kibiców zostanie ograniczona do 48 tysięcy.

majusL@legionista.com - 10 minut temu, *.214.95 rafałek obsrał zbroje .... hihi odpowiedz

Kulfon - 11 minut temu, *.play-internet.pl Inaczej byc nie mogło. Kupie bilet na neutralny kolo sektora legii. Rakow i tak.bedzie tylko za bramka od strony stacji pkp odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.