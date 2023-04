Bilety na walkę Wrzoska do kupienia przed meczem z Lechem

W najbliższą niedzielę przed meczem z Lechem, będzie można kupić bilety na legijne sektory, na czerwcową walkę Arkadiusza Wrzoska, który walczyć będzie na gali XTB KSW Colosseum 2 na stadionie Narodowym w Warszawie. Zachęcamy do wspierania legionisty przy okazji walki, która będzie miała miejsce w sobotę, 3 czerwca. Bilety na sektory kibiców Legii, dostępne będą w sprzedaży w SportsBarze, w godzinach 16:00-17:15. Cena wejściówek: 150 i 200 złotych.

