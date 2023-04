Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy młodsi zremisowali 2-2 w wyjazdowym pojedynku ze Stalą Rzeszów, ale utrzymują prowadzenie w tabeli CLJ U17, z 9 pkt. przewagi nad Jagiellonią. Gracze o rok młodsi pokonali 5-1 Escolę Varsovia '07. W CLJ U15 Legia po zaciętym meczu zremisowała 1-1 z Polonią. Drużyna LSS z tego samego rocznika 2008 uległa 1-2 Narwi Ostrołęka, a z legionistami zrównali się punktowo gracze Escoli II. Legia U14 pokonała 2-1 Mazura w Radzyminie. Z udanej strony pokazały się w meczach ligowych oba zespoły LSS z rocznika 2011.



CLJ U17: Stal Rzeszów 06/7 2-2 (1-2) Legia U17

Gole:

1-0 6 min.

1-1 25 min. gol samobójczy (po dośrodkowaniu Mateusza Szczepaniaka)

1-2 45 min. Jakub Zbróg

2-2 83 min.



Legia: Wojciech Banasik - Oliwier Olewiński (55' Jakub Grzejszczak), Dawid Rudnicki, Bartosz Dembek, Jakub Jendryka - Maciej Saletra, Jakub Żewłakow, Aleksander Iwańczyk [07](55' Igor Busz [07]) - Mateusz Szczepaniak [07] (70' Maksim Kalimullin), Igor Skrobała (55' Antoni Klukowski [07]), Jakub Zbróg [07](70' Stevin Kerge)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia U16 5-1 (1-0) Escola Varsovia 07

Gole:

1-0 23 min. Dawid Nos b.a.

2-0 52 min. Max Pawłowski (as.Adrian Gilant)

3-0 54 min. Stanisław Gieroba (as.Pascal Mozie)

4-0 81 min. Stanisław Gieroba (as. Pascal Mozie)

5-0 90 min. Stanisław Gieroba (as. Alex Cetnar)

5-1 90+1 min. Mateusz Florczak



Strzały (celne)(40-90'): Legia 14 (10) - Escola 8 (6)



W 71' Konrad Kassyanowicz obronił rzut karny.



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba (46'Alex Cetnar), Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec, Jakub Openchowski- Jan Leszczyński, Pascal Mozie, Adrian Gilant - Max Pawłowski, Stanisław Gieroba, Dawid Nos. Rezerwa: Marcel Grzejda, Mikołaj Jasiński, Tomasz Babiloński



CLJ U15: Legia U15 - MKS Polonia Warszawa 08

Gole:

1-0 11 min. Daniel Wyrozumski b.a. (po przechwycie)

1-1 76 min. Maks Dołowy (gol samobójczy)



Strzały (celne): Legia 14 (7) - Polonia 14 (10)



Legia: Antoni Błocki - Jakub Oremczuk, Maksymilian Dołowy, Jakub Sito, Jan Musiałek (48' Tomasz Babiloński) - Marcel Kiełbasiński, Bartosz Czarkowski, Daniel Wyrozumski (77' Piotr Bzducha) - Juliusz Rafalski, Maksymilian Sterniczuk, Filip Micyk. Rezerwa: Marcel Grzejda, Mikołaj Jasiński

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Narew Ostrołęka '08 2-1 (0-0) Legia LSS U15

Gole:

1-0 (bezpośrednio z rzutu rożnego)

1-1 Kacper Krajewski (as. Norbert Augustyniak)

2-1



Legia Soccer Schools: Dominik Sawczuk (53' Hubert Lomankiewicz [09]) - Adam Kulicki, Nobert Skibiński, Kacper Jasiński (75' Fabian Radziński), Oskar Kurc - Jakub Rzepołuch (41' Adam Tołwiński), Patryk Ciborowski (70' Aleksy Skonecki), Norbert Augustyniak, Kacper Krajewski, Kamil Więch (41' Kuba Kuciński), Jakub Drzazga.

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Mazur Radzymin 09 1-2 (0-1) Legia U14

Gole:

0-1 4 min. Kazimierz Szydło (as. Wojciech Chachuła)

0-2 61 min. Mateusz Strzelecki (dobitka)

1-2 65 min.



Legia: Jan Pietrzak (41' Denys Stoliarneko) - Jan Rodak, Bartosz Korżyński (kpt), Kazimierz Szydło, Jakub Juszczak - Wojciech Chachuła, Piotr Bartnicki, Szymon Piasta, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Mateusz Pawłowski [10], Piotr Kaniewski

Trener: Jakub Renosik



III liga warszawska U12: Progres Warszawa 2011 - Legia LSS U12A



Legia Soccer Schools: Jonatan Pol - Bartosz Ilków, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł (Kpt), Kacper Materski, Franek Nowolisa, Alex Paćko, Kajetan Szafrański, Kacper Zaród, Mikołaj Pacholski, Eryk Urbanowski, Aleksander Wodzicki, Wojciech Zawiska, Piotr Zytek

Trener: Łukasz Jóźwicki



Drużyna U12 LSS rozegrała w czwartek wyjazdowy mecz z Progresem Warszawa,który zaczął rundę mocno, bo od wysokiej wygranej. I połowa potwierdziła, że zespół z Wilanowa to groźny rywal. Gospodarze byli skuteczniejsi i mogli patrzeć z optymizmem na drugą połowę. Druga odsłona to jednak metamorfoza graczy LSS - znaczna poprawa jakości gry i wykończenia akcji młodych legionistów, którzy mogą być zadowoleni po meczu ze swojej postawy.



IV liga warszawska U12: Błyskawica Warszawa 2011 - Legia LSS U12B



Drużyna szerokiego składu zespołu U12 LSS stoczyła nadspodziewanie zacięty pojedynek z praską Błyskawicą. Wprawdzie legioniści byli najczęściej stroną przeważającą, jednak gracze ze Szmulek nierzadko odpowiadali udanym akcjami na ofensywne poczynania legionistów. Mimo wszystko piłkarze z Łazienkowskiej mogą być umiarkowanie zadowoleni, gdyż pozostaną na czele tabeli ligowej niezależnie od pozostałych pojedynków w tej kolejce.