Trwa wymiana nawierzchni na kortach Legii

Na kortach Legii przy ulicy Myśliwieckiej, już czwarty tydzień trwają prace przy wymianie nawierzchni. Przypomnijmy, że dotychczasowa nawierzchnia kortu centralnego i czterech kortów bocznych, wymieniana jest na podłoże twarde. Zamontowana zostanie nawierzchnia marki Laykold, stosowana na największych turniejach WTA i ATP na świecie. Pomogą w tym partnerzy klubu tenisowego Legii - firmy Ar-Mel i Tamex. Zakończenie prac na korcie centralnym planowane jest na połowę czerwca, z kolei cztery korty boczne mają być gotowe do użytku w połowie lipca. Na czas prac remontowych, Legia dysponuje czterema kortami. Na nowej nawierzchni ma zostać zorganizowana kolejna edycja turnieju WTA BNP Paribas Poland Open 2023, który rozpoczęcie zaplanowane jest na 24 lipca. fot. Bodziach

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.