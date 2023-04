Brąz Bartnika w PŚ w Limie

Zawodnik sekcji strzeleckiej Legii Warszawa, Tomasz Bartnik zawody Pucharu Świata ISSF w stolicy Peru - Limie, rozpoczął od zdobycia brązowego medalu - wraz z Anetą Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) w konkurencji karabin pneumatyczny mix. Na pierwszym etapie rywalizacji Polacy zdobyli 628.5 pkt., co było trzecim wynikiem spośród 32. startujących drużyn. Tomek zdobył 315.9 pkt. - w poszczególnych seriach 105.4, 105.0 i 105.5 pkt. W meczu o brąz Polacy pokonali Norwegię 16:10.

