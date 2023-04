Koszykówka

Legia w finałach MP U-17!

Niedziela, 16 kwietnia 2023 r. 14:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Zielonej Górze zakończyły się półfinały mistrzostw Polski do lat 17 w koszykówce. Legioniści prowadzeni przez Tomasza Wakulskiego i Macieja Jankowskiego wygrali wszystkie trzy spotkania i już w sobotę mieli zapewniony awans do finałów. Nasz zespół pokonał kolejno Zastal Zielona Góra 69-54, Śląska Wrocław 60-49 oraz Stal Ostrów Wielkopolski 69-59.



Tym samym nasz zespół awansował do finałowej ósemki mistrzostw Polski U-17. Z drugiego miejsca awans zapewnił sobie w niedzielę Śląsk, pokonując w decydującym meczu Zastal.



14.04.2023, Zielona Góra: SKM Zastal Zielona Góra 54:69 (15:22, 6:22, 13:8, 20:17) Profbud Legia Warszawa

Zastal: Bartosz Malik 17, Mikołaj Szpakowski 11 (1), Jakub Kowacki 8 (2), Mateusz Trafas 8, Jakub Bazylewicz 3 (1), Kuba Kucza 3 (1), Jakub Borowski 2, Mateusz Marucha 2, Mikołaj Gudzowski 0, Dawid Morda 0, Przemysław Skalski 0, Karol Sachar 0.

trener: Marek Hossa, as. Grzegorz Kukiełka



Legia: Kacper Kieliszek 21 (1), Julian Dąbrowski 13, Tymon Zadara 9, Tomasz Klucz 7 (1), Łukasz Anusewicz 6 (2), Jakub Gomółka 5 (1), Aleksander Kornacki 4, Marcel Książek 2, Błażej Czapla 2, Wojciech Jasiewicz 0, Dominik Wesołek 0, Kacper Łuczyński 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Damian Bordun; Komisarz: Maciej Hajdamacha



15.04.2023, Zielona Góra: Nawrot Śląsk Wrocław 49:60 (2:16, 14:16, 19:17, 14:11) Profbud Legia Warszawa

Śląsk: Kacper Ambroziak 13, Borys Baran 11 (1), Maksymilian Leniec 6, Filip Kowalczyk 6, Mateusz Tomala 4, Bartosz Ptak 3, Jędrzej Musiał (k) 2, Mateusz Zgrajek 2, Goodnews Odunayo 2, Nikodem Kudowicz 0, Franciszek Leśnikowski 0, Michał Kołodziejski 0.

trener: Piotr Portas, as. Tomasz Jankowski



Legia: Kacper Kieliszek (k) 21, Jakub Gomółka 12 (2), Aleksander Kornacki 10 (1), Błażej Czapla 7 (1), Wojciech Jasiewicz 3 (1), Tomasz Klucz 3 (1), Julian Dąbrowski 2, Marcel Książek 2, Tymon Zadara 0, Łukasz Anusewicz 0, Kacper Łuczyński 0, Mykhailo Kamelin 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Sędziowie: Radosław Zawadzki, Marcin Popiel ; Komisarz: Maciej Hajdamacha



16.04.2023, Zielona Góra: Profbud Legia Warszawa 69:59 (12:19, 19:15, 22:12, 16:13) Stal Ostrów Wlkp.

Legia: Błażej Czapla 13, Julian Dąbrowski 13, Wojciech Jasiewicz 12 (4), Marcel Książek 8, Kacper Kieliszek 7 (1), Aleksander Kornacki 7 (1), Kacper Łuczyńsksi 5 (1), Dominik Wesołek 3, Mykhailo Kamelin 1, Tomasz Klucz 0, Jakub Gomółka 0, Tymon Zadara -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Stal: Jacek Rutecki 22 (3), Maksymilian Banasiak 13 (1), Michał Wasiak 6, Szymon Hermann 5 (1), Nikodem Roszczyn 4, Maksmilian Gabrysiak-Dzielicki 3, Wojciech Małecki 2, Tymon Kołpak 2, Marcel Mądrzak 2, Dominik Bieganek 0, Mikołaj Wasiak 0, Kacper Przytuła 0.

trener: Kasper Smektała



Sędziowie: Radosław Zawadzki, Marcin Popiel ; Komisarz: Maciej Hajdamacha



Wyniki pozostałych meczów:

Śląsk Wrocław 67-47 Stal Ostrów Wlkp.

Zastal Zielona Góra 69-63 Stal Ostrów Wlkp.

Śląsk Wrocław 80-69 Zastal Zielona Góra



Końcowa klasyfikacja:

1. Legia Warszawa

2. Śląsk Wrocław

--

3. Zastal Zielona Góra

4. Stal Ostrów Wlkp.