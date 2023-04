Zapowiedź meczu

Uciec od peletonu

Sobota, 15 kwietnia 2023 r. 23:05 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę na Łazienkowskiej dojdzie do starcia drugiej i trzeciej drużyny w tabeli, czyli Legii Warszawa z Lechem Poznań. To drugie z rzędu starcie na naszym stadionie, które przyciągnie na stadion komplet kibiców. Nic jednak dziwnego, ten mecz nie tylko może rozstrzygnąć kwestie ewentualnego wicemistrzostwa Polski, ale i utrzymać Legię w dalszych marzeniach o mistrzostwie.



KURSY NA LEGIA - LECH

FORTUNA: 1 2.28 X 3.38 2 3.35



Stracona szansa



Po ostatniej kolejce legionistom nie udało się zmniejszyć straty do liderującego Rakowa Częstochowa, chociaż mieli ku temu doskonałą okazję. Gracze Marka Papszuna stracili bowiem punkty z Radomiakiem Radom, jednak stołecznym zawodnikom również nie udało się wywalczyć kompletu "oczek". Przed tygodniem Legia zaledwie zremisowała na wyjeździe z Miedzią Legnica, która już w poprzedniej rundzie sprawiła jej sporo problemów. Wydawać by się mogło, że wygrana z legniczanami będzie dla warszawskiego klubu formalnością. Miedź jest bowiem nadal głównym kandydatem do spadku i ostatnio nie mogła pochwalić się dobrą passą. Niestety, remis z tym klubem potwierdził to, co widzieliśmy już przeciwko KKS-owi Kalisz. Coś w drużynie się zacięło i zadaniem Kosty Runjaicia jest szybko odnaleźć usterkę i ją naprawić. Trudno tutaj mówić o zmęczeniu fizycznym, a bardziej o braku umiejętności dostosowania się pod przeciwnika. Jeśli rywal dobrze rozczyta legionistów i poprawnie pozamyka boczne strefy boiska, to niestety w ofensywie robi się spory problem. W ostatnim spotkaniu obydwa strzelone gole przez Legię padły po stałych fragmentach gry - rzucie karnym i bezpośrednio po rzucie wolnym, co może niejako potwierdzać problemy z atakiem pozycyjnym.









Nie ma co ukrywać, że niedzielne spotkanie będzie miało swoją wagę. Ewentualna wygrana w dużej mierze, chociaż jeszcze nie w pełni, przesądzi o losach wicemistrzostwa Polski, co zauważył na konferencji prasowej Kosta Runjaić. - Wszystkie kwestie będą rozstrzygnięte dopiero jak poprze to matematyka. Naszym celem i ambicją jest to, by pokazać się ambitnie i zagrać widowiskowo. Wtedy przewaga dwunastopunktowa na sześć spotkań do końca mogłaby przesądzić o losach wicemistrzostwa. Jest to nasz cel na niedzielę - powiedział.





