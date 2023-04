21-24.04: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek Legia zagra wyjazdowy mecz z Wartą Poznań, który rozegrany zostanie w Grodzisku Wielkopolskim. Futsaliści w niedzielę udadzą się do Lubawy na mecz z wiceliderem rozgrywek. W sobotę i niedzielę na bocznym boisku Legii, rozegrany zostanie drugi turniej amp futbol ekstraklasy. Wstęp wolny, transmisje w TVP Sport. W niedzielę w Erywaniu rozpoczną się bokserskie Mistrzostwa Europy Juniorów, w których startować będą dwaj zawodnicy KB Legia - Mike Drużga (kat. -60kg) oraz Artur Proksa. Rafał Krajewski startować będzie na Mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym w kat. -130kg, które odbędą się w Zagrzebiu. W sobotę w hali OSiR Bemowo odbędzie się gala MMA, podczas której zobaczyć będzie można dwóch legionistów - "Siexę" i "Majami". Zachęcamy do kibicowania z trybun lub wykupienia transmisji w systemie PPV - tutaj . Rozkład jazdy: 21.04 g. 20:00 De Graafschap - FC Den Haag 21.04 g. 20:30 Warta Poznań - Legia Warszawa [Grodzisk Wlkp.] 22.04 g. 11:45 Legia Warszawa - Nowe Technologie Różyca [amp futbol, ul. Łazienkowska 3] 22.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Mławianka Mława [LTC] 22.04 g. 16:00 Siarka Tarnobrzeg - Olimpia Elbląg 23.04 g. 11:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Łazienkowska 3] 23.04 g. 14:00 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Łazienkowska 3] 23.04 g. 14:00 Huragan II Wołomin - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Wołomin, ul. Korsaka 4] 23.04 g. 15:00 Chojniczanka Chojnice - Zagłębie Sosnowiec 23.04 g. 17:00 Włókniarz Konstantynów Łódzki - Legia Ladies 23.04 g. 18:00 Constract Lubawa - Legia Warszawa [futsal] 24.04 g. 19:00 Radomiak Radom - Lech Poznań Młodzież: 21.04 g. 19:00 Legia U14 - Broń Radom 09 [LTC] 22.04 g. 14:00 Legia U17 - Wisła Kraków 06 [CLJ U17][LTC 6] 22.04 g. 14:00 SEMP Ursynów 12 - Legia U11 [ul. Koncertowa 3] 22.04 g. 16:00 MKS Polonia W-wa 07 - Legia U16 [ul. Konwiktorska 6] 23.04 g. 10:00 MKS Polonia W-wa 10 - Legia U13 [ul. Konwiktorska 6] 23.04 g. 11:00 Legia LSS U12B - AP Zina Warszawa 11 [LTC] 23.04 g. 13:00 Victoria Zerzeń 11 - Legia LSS U12A [ul. Borków 18] 23.04 g. 13:00 Legia U19 - Arka Gdynia 04/5 [CLJ U19][LTC 8] 23.04 g. 14:00 Legia U12 - Delta Warszawa 11 [LTC] 23.04 g. 15:00 Legia LSS 08 - Nadnarwianka Pułtusk 08 [LTC] 23.04 g. 16:00 Escola Varsovia 08 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2]

