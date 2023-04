Legia ósma w MP rugby 7

Rugbiści Legii Warszawa nie wzięli udziału w turnieju finałowym mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym, który w sobotę odbył się w Poznaniu. Legioniści wcześniej zapewnili sobie awans do finałowej ósemki, ale ostatecznie jako jedyni nie wybrali się do Wielkopolski i wszystkie mecze zaplanowane z ich udziałem, zostały zweryfikowane jako walkowery dla przeciwników. Nasz klub zajął więc tym samym ósme miejsce w mistrzostwach Polski w sezonie 2022/23. Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna Tytana Gniezno, która pokonała w finale Orkan Sochaczew 31-5. Brąz zdobyli gracze Posnanii Poznań. Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7 w sezonie 2022/2023: 1. Tytan Gniezno 2. Orkan Sochaczew 3. Posnania Poznań 4. Lechia Gdańsk 5. Juvenia Kraków 6. AZS AWF Warszawa 7. Biało-Czarni Nowy Sącz 8. Legia Warszawa 9. Skra Warszawa 10. Rugby Biesal 11. Rugby Wrocław

