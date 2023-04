DO KOŃCA

W niedzielę zbiórka na oprawy

Sobota, 15 kwietnia 2023 r. 16:53 Woytek

Przed niedzielnym meczem Legii z Lechem Nieznani Sprawcy będą prowadzili zbiórkę na oprawy. Wkrótce czeka nas finał Pucharu Polski na stadionie Narodowym, a doskonale pamiętamy jakich wielu nakładów wymagały oprawy z minionych lat prezentowane 2 maja przez legionistów. "Wchodzimy w decydującą fazę sezonu. Liczymy na Wasze wsparcie i z góry dziękujemy" - piszą Nieznani Sprawcy.













Poniżej pełny komunikat ultrasów Legii przed niedzielnym spotkaniem:



Drodzy Kibice!

„Wygraliśmy z Rakowem, wielka Legia, walczymy dalej o mistrza, Żozułe na króla Polski!!!”

Pare dni później:

„O, już ch..., przepadło mistrzostwo, bo w Legnicy remis, piłkarze, Boże, co oni robią, idźmy wszyscy płakać”.

Nie będziemy się bawić w banały typu sport jest nieobliczalny, wszystko się może zdarzyć itp.

Cytując klasyka - JASNE K..., ŻE WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ.

Ale powiemy Wam jedno: gdyby ekstraklasa była człowiekiem, miałaby pewnie pięć nóg, wąsy, cycki, skrzydło, oko na środku czoła i różowego kota na ramieniu.

Te rozgrywki są pojebane.

Nie będziemy Wam przypominać ile razy działo się tu 176 przedziwnych scenariuszy.

Do końca sezonu zostało siedem kolejek.

Pamiętacie co było napisane na naszej ostatniej oprawie?

Kto jak kto, ale my mamy wierzyć do samego końca. Sezon trwa.

Walczymy o mistrzostwo Polski i o Puchar Polski. Nie ma innej gadki.

Przed nami kolejny mecz.

Tylko on nas teraz interesuje.

Znowu komplet na trybunach.

Widzimy się w niedzielę i jedziemy jak szaleni.

Cieszymy się każdym meczem, śpiewamy, bawimy się i robimy swoje.

Tak samo jak wymagacie od piłkarzy walki do końca, tego samego musimy wymagać od siebie!



Przed meczem będziemy prowadzili zbiórkę na oprawę. Wchodzimy w decydującą fazę sezonu. Liczymy na Wasze wsparcie i z góry dziękujemy. Do zobaczenia!