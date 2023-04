Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lech Poznań przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do komentowania meczu pod poniższym newsem. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - LECH FORTUNA:

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl podsumowując ,zamykamy ten sezon,pewnie na drugim miejscu,czyli puchary raczej beda w przyszłym roku,Tobiasz papa,szkoda ale potrzebna kasa,za wszelka cene nalez pozbyc sie Slisza i Rosołka,ewentualnie Miszte,wtedy Hladun pierwszy a Kobylak rezerwa,dac sobie spokoj z Mladenem i Josue raczej poza zasiegiem ,niew wiem co z Rose,Kapustką i Carlitosem raczej Chleba z tej mąki już nie bedzie

Wiec sklad powinien wyglądac nastepująco Hładun-Jędza-Maik-nowy-Wszołek-nowy-nowy-nowy-Muci(lewe skrzydło)-Peckhart-Nowy

trener zostaje,cudów nie zdzialał ale i tak szybko ogarnął ten bajzel,muci to poukładać po swojemu.

jo - 2 godziny temu, *.orange.pl A wszystko to dzięki naszemu Dariuszowi, który w każdym kolejnym sezonie pokazuje jak można jeszcze taniej grać jeszcze gorzej. Młodzież sprzedana, długi jak sto skur#ysynów. Dzięki niemu ludzie z karnetami od lat dziś są w domach i patrzą na już tylko z dystansem.

Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Może niech wzmocni skład np. Rosolkiem... A sorki nie zauważyłem że ten kosior jest już na boisku...

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 2 godziny temu, *.jmdi.pl 80 minuta, Legia przegrywa a chłopaki zagrywają do tyłu. Zawodowiec Rose pali setkę - o czym my mówimy? Mistrzostwo? To są żarty!

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl jakby Vuko byl dalej trenerem na pewno nie pozwoliby na porazke u siebie z lechem

Pinokio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: szczęśliwie go już nie ma

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl szmaciarze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pako - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Im się nie chce grać cały mecz. Trzeba wnioskować o skrócenie meczów do 45 minut.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Po 1-ej połowie zostali w szatni niestety.... O to v-ce mistrzostwo przyjdzie jeszcze mocno walczyć. Dobrze, że w tym sezonie mamy ten finał PP, bo to zapewnia nam 100% eliminacje do pucharów.

Pako - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oczywiście charakteru i ochoty do gry wystarczyło na 1 połowę

Brawo trener nic nie wygrał i nic nie wygra - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bez komentarzy tych dupkow nie należy ogladac

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gra i doping tragedia

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Runjac to mega głupek, a poza tym to piłkarzyki frajerzyki i pudel na czele tego bajzlu

Legia to my. - 3 godziny temu, *.160.120 Pierwsza porażka w tym roku. Musiała k.. Akurat z Łachem nadejść.

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Legia to my.: Co to za różnica? Wisi mi to czy z pyrami czy z mielcem

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Mladenovic podaje koszmarnie!

Smuda - 3 godziny temu, *.kompex.pl Dlaczego gra ten z 99? Kto to jest?

AA - 2 godziny temu, *.virginm.net @Smuda: Tego nawet w archiwum X nie wiedzą.Ni to piłkarz ni to Kopacz.

Kraków 12345 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Czas też może zmienić bramkarza....

Haha - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ślisz paralityk

pytanie - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Gdzie był VAR ??? Ewidentny spalony !!!

W momencie podania do Wszołka Pekhart był na spalonym.

Tymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @pytanie: sam jesteś spalony ziemniaku.

Jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @pytanie: Tobie by trzeba baru nie varu

Anty Kosta - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pełny stadion a doping słabiutki bez żadnych opraw ktoś prowadzi na trybunach w końcu, ale słabo to wyglada jak do tej pory.

Tymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Anty Kosta: geniusz nie kuma, że realizator bawi się dźwiękiem zupełnie jak na każdym innym meczu.

Maverick - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ruszył wyścig żółwii o mistrza Polski.Ponieważ wygrał raków wiec i Legia musi wygrać swoje spotanie wedle tradycji albo wedle,,nowych reguł" Jak zwał tak zwał.Wynik oraz okoliczności w jakich ma być zwycięstwo dla warszawskiego zespołu niema znaczenia.Grunt aby PZPN dopilnował tego systemu rozgrywania zawodów sportowych.

L - 3 godziny temu, *.plus.pl @Maverick: weź długi ale to bardzo długi rozbieg i pier...nij barana w ścianę jak myślisz że Raków wypuścić mistrza w tym roku xD

Konrad - 5 godzin temu, *.plus.pl Josue to ma imię?

Tak, ma - 5 godzin temu, *.45.13 @Konrad: Andrzej

Konrad - 5 godzin temu, *.plus.pl @Tak, ma: Chodzi mi o to że w składzie zawsze wszyscy wymienieni z Imienia i nazwiska oprócz Josue

Josue Pesqueira - 4 godziny temu, *.chello.pl @Konrad: a Josue to nie jest jego imię właśnie?

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 .

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Muci

Josue

Rosołek ... Carlitos

LEGIA Mistrz !!!

