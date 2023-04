Konferencja pomeczowa

Runjaić: To nie do końca dobry wynik

Niedziela, 16 kwietnia 2023 r. 20:52 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To był bardzo trudny mecz. Chcieliśmy kończyć ten wieczór jako zwycięzcy. Myślę, że pierwsza połowa była niezłą w naszym wykonaniu. Stosowaliśmy wysoki pressing, graliśmy dobrą piłkę i mieliśmy dobre momenty, co przełożyło się na zdobytą bramkę. Mieliśmy kilka szans do podwyższenia np. gdy Ernest Muci, gdzie mógł podawać do Pawła Wszołka, ale podjął inną decyzję. Owszem, szanuję go za podjęcie tej decyzji, ale przy 2-0...









Cóż, piłka jest prostą grą, ale trudno gra się prosto. Po zmianie stron było 1-1, potem straciliśmy drugą bramkę i to zmieniło sporo. W obu przypadkach to były bramki z kategorii łatwo straconych. Musimy o tym porozmawiać we własnym gronie, bo nie jesteśmy zadowoleni z tego. Jednak to jest piłka i myślę, że mieliśmy atrakcyjny mecz i mógł się podobać. Zresztą tak jak oczekiwałem, ale zakończony nie do końca z dobrym wynikiem.



Plan na drugą połowę? Chciałem, żebyśmy stracili bramkę i zobaczyli co się wydarzy. Oczywiście ironizuję. Na pewno nie chcieliśmy tracić bramek. One diametralnie zmieniły sytuację. Lech rozbudził się i daliśmy rywalom zastrzyk energii. Takie sytuacje się zdarzają. Jestem zadowolony z miejsca, w którym jesteśmy pamiętając o tym co było rok temu. Nie chcę porównywać się z innymi klubami, bo koncentrujemy się na sobie. Jesteśmy na dobrej drodzy.



Jędrzejczyk? Jego zmiana wynikała m.in. z żółtej kartki. On grał dobrze, ale potrafi jeszcze lepiej. Szczególnie pod kątem budowania pozycji. "Jędza" gra z pełną determinacją. Po tej kartce byliśmy w trudnej sytuacji, a na tablicy było 1-2. W związku z tym dokonałem zmiany, żeby dać też impuls. To nie są łatwe decyzje, ale podejmuje się je, choć nie znamy ich finału. Rose dał energię i jestem zadowolony, że byliśmy w stanie doprowadzić do remisu i pozostać niepokonanym u siebie w tym sezonie. Mamy do końca sześć spotkań w lidze, dziewięć punktów przewagi nad Lechem, finał Pucharu Polski... Być może w meczu z Wartą dojdzie do pewnych rotacji, sprawdzimy inne warianty. Zobaczymy.