Tylko i aż remis

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Marcin Borkowski

Techniczny: Marcin Kochanek



Komentarze (66)

+ dodaj komentarz

dodaj

Syn trenera - 9 minut temu, *.netfala.pl My mamy Slisza, oni Souse.. dziękuję. Bartus kolejny mecz... Legii przegrał.. chłopie... weź ty sie za jakiś inny zawód... odpowiedz

Nie tylko Souse - 3 minuty temu, *.play-internet.pl @Syn trenera: oni mają lepsze 3/4 składu od tego tworu za darmo Zielińskiego nie mówiąc o ławce odpowiedz

Wyrwikufel - 16 minut temu, *.vectranet.pl Niestety łach jest bardziej zadowolony z tego remisu niż my. Trudno, gramy dalej. Jeśli do vicemistrzostwa dołożą puchar to będzie udany sezon. W przyszłym roku liczę na atak na mistrza od pierwszej kolejki.



P.S. Nie byłem jeszcze na meczu z łachem, kiedy nie było żadnych wzajemnych pozdrowień. Parę wrzutek w kierunku posrańskich ku...wiszonów powinno być, tak dla zasady. odpowiedz

Dzień na żywo - 17 minut temu, *.78.134 Sram odpowiedz

Trener to jednak dupa... - 19 minut temu, *.120.120 Zamiast Strzałka od poczátku wpušcić to trzyma go na ławce po co?to nie jest zgred, chłooak mógł dziš zostač bohaterem Legii ale trener swoje... odpowiedz

Real - 23 minuty temu, *.190.21 Niestety, w tym roku tylko wicemistrzostwo. Zawsze to samo, mamy szansę na mistrzostwo to piłkarze tobią wszystko aby do tego nie doszło. odpowiedz

Olo - 30 minut temu, *.telkab.pl Pierwszy raz po 3 latch byłem i sorry ale nie warto za 90 płn na wschodnią. odpowiedz

Typer - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Mam wrażenie, że Hałdun to jednak póki co za słaby bramkarz jeśli chce się walczyć o mistrza. Ma super interwencje ale meczu nie wygra. Na tym poziomie no jednak jest potrzebny bramkarz, który w paru meczach wybroni 3 pkt. No akurat w lechu też Bednarek podobny poziom. Bardziej doświadczony. Hałdun ma potencjał ale to na jeszcze nie to. Mistrzostwo to już raczej odjechało. odpowiedz

To kto? elektryk Miasta:)? - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Typer : Hałdun od Tobiasza jest 100% pewniejszy, ten już może iść. odpowiedz

Typer - 17 minut temu, *.play-internet.pl @To kto? elektryk Miasta:)?: Też myślę że lepszy od Tobiasza. Niemniej narazie za mało regularny . No według mnie musi tę regularność zacząć łapać. Zobaczymy. odpowiedz

Hiszpan - 36 minut temu, *.telnaptelecom.pl Jeszcze zabrakło żeby pajace zaintonowali hymn poznańskiej qwy i odwrócili się upami na Żylecie żeby uczcić zgodę z Łachem. Wstyd Panowie. odpowiedz

artic - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Kręca cos z iloscia kibicow dzis wolny byl tylko jeden sektor pod pyrami a na Rakowie byl dwa bufory i dzis 27tys.z kawałkiem a na Rakowie naliczyli 28tys.z kawałkiem. odpowiedz

Fanatyk - 54 minuty temu, *.71.74 Tak się po raz kolejny frajersko przegrywa mistrzostwo! odpowiedz

Ale o czym ty piszesz - 40 minut temu, *.play-internet.pl @Fanatyk : ta zbieranina za darmo wyciągniętą przez eksperta Zielińskiego na dodatek bez ławki chciałeś MP zdobyć. Ciesz się że Wronki graja długo w LK bo by była wałków o 3 miejsce. odpowiedz

Hiszpan - 56 minut temu, *.telnaptelecom.pl Uj w upę konfidentom co Łacha wpuścili. odpowiedz

Legiak83 - 47 minut temu, *.plus.pl @Hiszpan: wracaj do Hiszpanii bo nie wiesz co piszesz i o czym piszesz .błądzisz,mylisz pojęcia, no chyba że to miała być marna prowokacja.

Piłka nożna dla kibiców! odpowiedz

Hiszpan - 38 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Legiak83: Qwa z Poznania da ci dziś pałę do ssania. odpowiedz

Sarcastico - 31 minut temu, *.inetia.pl @Hiszpan: A jak ,,Łach'' nas wpuszczał na zakazie to było cacy nie? Nie kompromituj się Baranie. odpowiedz

Hiszpan - 21 minut temu, *.telnaptelecom.pl @Sarcastico: Tylko tam złamasie doping na Legię był aż uszy puchły oni się nie hamowali. odpowiedz

WNIKLIWY - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl może ktoś skomentuje mafijnych konfidentów, którzy zamiast wpuścić kibiców Legii oddali te miejsca Lechowi i cały mecz nie zaintonowali nic na Pyry. Mafiny układ trzyma się mocno pod rękę z Miodkiem, który zblokował cały sektor.... odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @WNIKLIWY: z choinki się urwałeś? Gdyby nie pikole, ultrasi, małolaty i patusy z obydwu stron to Legia i Lech juz dawno przyklepałyby zgodę a przynajmniej układ... odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.orange.pl Można już zacząć podsumowania - jeden z lepszych sezonów jakie pamietam, jeżeli chodzi o grę i oczekiwania przed nim (bo oczekiwania były najgorsze odkąd pamietam a jestem z L od 1994). To czego zabrakło to instynktu killera i tradycyjnego wyścigu żółwi po MP ;) Co do gry - wreszcie są zalążki grania ,,współczesnego” a nie archaicznego. Bo było sporo fajnych momentów. Wreszcie tez mamy trenera, z którego ja jestem zadowolony i uważam, ze to materiał na kolejne lata. A wieczni krytycy? Krytycy nadal nie maja szacunku dla wuefisty, który wyciągnął nas rok temu z g**** a teraz zbieram punkty jak zły. I przyszłość wyglądałaby naprawdę fajnie, gdyby….gdyby nie fakt, ze to Legia i chol*ra wie co zastaniemy w lipcu…Ale za wice, chociaż to generalnie nie przystoi Legii, mimo wszystko plus, biorąc pod uwagę okoliczności i zeszły sezon. odpowiedz

Odklejony na zawsze - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nieważne że strata wzrosła do 8 punktów, nawet jeśli w ostatniej kolejce B - klasy będzie brakować 30 punktów do przedostatniego miejsca, dla nas liczy się tylko mistrzostwo. odpowiedz

Artur Kuczyński - 2 godziny temu, *.143.213 Nieudacznik Runijaicz co w życiu ważnego meczu nie wygrał plus pseudopiłkarzyny Rosołek, Strzałek czy Śliż czy mogło być inaczej? odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Artur Kuczyński: je...ij się w łeb gamoniu odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Paweł : Popieram odpowiedz

zp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Artur Kuczyński: jesteś głąbem to fakt, nawet nazwisk piłkarzy nie znasz, won chamie na k6 odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Artur Kuczyński: daj 100 mln euro i będą lepsi odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Artur Kuczyński: wara od trenera gamoniu. Tak dobrego trenera to dawno w Legii nie było. odpowiedz

Plaskacz - 2 godziny temu, *.chello.pl Mamy w składzie kolesia, który nie potrafi strzelić celnie w bramkę z 11 metrów... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Plaskacz: Jak widać nie tylko my takiego mamy :) odpowiedz

Kiku78 - 2 godziny temu, *.194-40-dolnet.pl Kapustka, Ślisz , Carlitos i teneżyna WON. Zobaczcie co Vuko zrobił z miernym Piastem! Vuko wróć # odpowiedz

Szamo z Wronek - 2 godziny temu, *.206.184 @Kiku78: I jeszcze Jędrzejczyk. Ten pacjent nie ma żadnych argumentów żeby dalej grać w Legii. odpowiedz

Legionista dol. Śląskie - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie mogę was czytać. Mam w kupe kilometrów do domu i na ukochaną Legie. odpowiedz

żeromak - 2 godziny temu, *.162.185 Bartosz Śpisz?czy Śnisz? i znowu Hładun? .. akcje nie wykorzystane...za dużo egoizmu tyczy się Kapustki, Muciego.. za nie długo nie będzie już Mladena czy Josuego i co wtedy...? odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak jak już pisałem wcześniej, w tej drużynie brakuje zwykłej piłkarskiej jakości. Mladenovica puściłbym z klubu bez żalu, Muci dzisiaj był wyjątkowo irytujący, a Strzałek nie dorósł jeszcze do pierwszej drużyny (w oczywisty sposób nie trzyma wagi, przez co przegrywa większość pojedynków). Zmiennicy niewiele wnieśli do gry. Trzeba jakościowych zmian w przerwie letniej na 3-4 pozycjach. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Szpic: Hmm... tylko za co ową "jakość" kupić? odpowiedz

Pierwszy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szpic: Zmiennicy wnieśli gola. odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, nadeszła 88. minuta



To chyba błąd w tekscie odpowiedz

Maro(L) - 2 godziny temu, *.versatel.nl Nie wiem co ten Slisz robi na treningach. Alee jak dla mnie to bym się zastanawial czy w 3 lidze go puścić po za bieganiem to dramat. Zamiast ich zabiegać to piłka do tyłu. Masakra . Szkoda meczu odpowiedz

Dari - 2 godziny temu, *.plus.pl @Maro(L): nie znasz się na piłce odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl @Maro(L): Przebiegł najwięcej km ze wszystkich na boisku ,typ robi "czarną robotę " w defensywie ,ale jeśli chodzi o ofensywę to marnie wygląda ocena 3 będzie prawidłowa za jego występ ;) odpowiedz

Pan Kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl Pan Piłkarz Paweł Wszołek

Uratował nam poprzedni sezon, dzisiejszy mecz i miejsce jakie będziemy mieć na koniec sezonu, to też w dużej mierze Jego zasługa odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Pan Kibic : W pełni się zgadzam. Ozdyskanie (czy pozyskanie) Pawła na przyszły sezon powinno stanowić priorytet. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl no cóż trzeba walczyć o to 2 miejsce bo z taką szmacianą grą z rakowem drugi raz nie uda się wygrać!! odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl na mistrza nie ma umiejetnosci mocy a chceci to nie wszystko szkoda

gubione punkty w meczach ktore powinny byc wygrane i mamy to co mamy odpowiedz

Bingo - 2 godziny temu, *.orange.pl Niektórzy podniecili się po meczu z Rakowem a sprawa mistrzostwa była jasna już po rundzie jesiennej.

Niech oni się ogarną bo jeszcze stracą 2 miejsce.

Mecz w Kaliszu, Legnicy czy dzisiaj z Lechem tylko pokazuje ze mecz z Rakowem to był tylko ,,wypadek przy pracy”.

odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Raków Mistrzem a Legia Puchar taki ukladzik a dzisiejszy remis z Lechem jest na rękę jednym i drugim odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bingo: Dokladnie a ten mecz w Legnicy to albo popili albo sts, fortuna, lvbet ,czy inne bedziewie wszyscy z nimi wygrywaja pojechała Legia cyk ledwo co zremisowali. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Dobra pierwsza połówa po której nasi piłkarze zostali w szatni. Dobrze, że obudzili się w ostatnich 10 minutach i uratowali remis a tym samym - prawdopodobnie - vicemistrzostwo. Rakowa już nie dogonimy, zresztą to i tak było mało realne. Trzeba wygrać puchar. Wówczas sezon będzie udany po koszmarach zeszłego.



Generalnie Koledzy cieszmy się tym co mamy, bo przed sezonem pewnie większość z nas taką sytuację przyjęłaby z pocałowaniem ręki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Cieszyć się? No wybacz, ale nie ma z czego. Jedyny pozytyw, to ten, że jest solidny trener. Perspektywy marne. Jedynie puchar może być powodem do radości. Ale kto wie, czy to my będziemy się cieszyć z jego zdobycia... odpowiedz

Mr. - 2 godziny temu, *.virginm.net @Wolfik: To jest kolejny już mecz gdzie nasi piłkarze zostają w szatni po pierwszej połowie.Przegrywamy mistrza na własne życzenie.Kalisz Legnica Poznań co mecz to ta sama historia.Grajac ostatnie 10min zeby uratować choćby punkt to wstyd. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: MIałem ma myśli porównanie z tym co przeżywaliśmy sezon temu. Z wiadomym właścicielem wcale gra w czołówce w obecnym nie była pewna.

@Mr. Mamy skład jaki mamy. Gramy w zasadzie jedną 11-stką bo wartościowych zmienników brak. Nic więcej nie byliśmy w stanie uciągnąć w tym sezonie. Aż strach pomyśleć jak jakims cudem wejdziemy do KLE i bedziemy, grać co trzy dni.... odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.122.3 @Wolfik: szukałem Twojego komenta. Ufff. Dzięki. Biorę w ciemno. Pozdro. odpowiedz

Mr. - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Wolfik: Zgadzam się z Tobą, w 100%,ale caly czas mnie intryguje co sie dzieje w przerwie że przestają grać w drugiej połowie.Puchar pasztetowej może się uda jak przejdziemy eliminacje.Podejrzewam ze od sierpnia będzie się można skupić na lidze. odpowiedz

Leśny Dziadek - 40 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: Spoko, mądrze piszesz. Polewam polewki Babuni z sosnowego lasu:) odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda, ale mam wrażenie że z tych zawodników wyciśnięto maksa w tym sezonie, bez wzmocnień na kolejny sezon miejsca 2-4 to będzie max odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Gramy tak jak byśmy mieli za karę grać...a nasz trenejro stoi i gumę żuje....no i dobra....po wszystkim jeśli chodzi o mistrzostwo. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kosta w 100% wykorzystał potencjał tego zespołu. Jeżeli przed następnym sezonem nie będzie co najmniej 5 konkretnych wzmocnień (a nie wiem, jak to możliwe w obecnej sytuacji finansowej), to będzie ciężko myśleć o grze w Europie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: święte słowa Kolego. Wynik w tym sezonie jakimś cudem mamy ponad stan posiadania. Nie ma co narzekać mając sytuację jaką mamy. odpowiedz

enty - 2 godziny temu, *.ap-media.pl @Leśny Dziadek:



o czym ty mówisz, raków ma słabszych zawodników a róznica 8 punktów jest. W Legnicy i Kaliszu mają dużo słabszych zawodników, a jak wyglądały te spotkania?

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @enty: No właśnie - jak wyglądały? Można być lepszym, ale co z tego, gdy mentalnie wygląda to kiepsko. Raków ma przede wszystkim zespół. Budowany na spokojnie, od wielu lat. W Legii od 5 lat wszystko jest rujnowane. Ten sezon niczego nie zmienia. Kasy nie ma i nie będzie, chyba że nastąpi zmiana na górze. Ale na to się nie zanosi. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @enty: O ostatecznym miejscu w lidze nie decyduje jeden, dwa mecze tylko 34. Trzeba miec solidną ławkę a tej nie mamy. W PP odwrotnie. Dlatego taki Kalisz może się raz w sezonie "spiąć" na maksa. A potem w lidze przegrywa ze słabiutkimi rezerwami Śląska. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl szmaciarze cholerni, na bezrobocie wszyscy!!!! odpowiedz

Mikołaj - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przeszli obok meczu... Była szansa... Slisz... odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.128.193 Ten remis to porażka oraz przypieczętowanie tytułu dla rakowa. Dziękujemy dobranoc czekamy na nowy sezon, piłkarzy i właściciela z hajsem oraz parciem na sukces! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.