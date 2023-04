Strzelectwo

Bartnik 27. w Kpn w PŚ w Limie

Niedziela, 16 kwietnia 2023 r. 07:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę w Limie rozegrano konkurencję karabinu pneumatycznego podczas trwających strzeleckich zawodów Pucharu Świata ISSF. Niestety zawodnik Legii, Tomasz Bartnik nie zakwalifikował się do niedzielnego finału, w którym o medale walczyć będzie ośmiu najlepszych zawodników kwalifikacji. Zawodnik Legii z wynikiem 623.3 pkt. zajął miejsce 27. By awansować do finału potrzebnych było co najmniej 627.2 pkt.



W poszczególnych seriach zawodnik Legii uzyskał 104.5, 103.4, 103.8, 104.5, 103.0 oraz 104.1 pkt.