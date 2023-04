Wypożyczeni: Samobój Abu Hanny

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r. 08:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie była udana kolejka dla Joela Abu Hanny oraz Gabriela Kobylaka. Wypożyczony do Lechii obrońca zdobył jedynego gola w spotkaniu z Pogonią Szczecin i... na jego nieszczęście było to trafienie samobójcze. Radomiak nie potrafił przeciwstawić się Cracovii, czego efektem była strata trzech goli. Jordan Majchrzak został przesunięty do pierwszej kadry AS Romy, ale ostatecznie obejrzał mecz z Udinese nie podnosząc się z ławki rezerwowych.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 61. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Miedzią Legnica. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Górnikiem Polkowice

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Pogonią Szczecin. Strzelec samobójczej bramki w 82. spotkania.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu ze Śląskiem II Wrocław

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-3 meczu z Cracovią Kraków

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w przegranym 0-5 meczu z Lecce Primavera. Znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Udinese w Serie A, ale z ławki rezerwowych oglądał zwycięstwo 3-0 swojej drużyny.

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 60. minuty w przegranym 1-3 meczu z Wisłą Kraków

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 1-1 meczu z Chrobrym Głogów

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 46. minuty w przegranym 0-2 meczu z GKS Katowice. Ukarany żółtą kartką.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - nie grał w przegranym 0-3 meczu z Odrą Opole



