Kibice Legii zbojkotują finał Pucharu Polski?

PZPN prowadzi negocjacje w tej sprawie, bo chce uniknąć powtórki sytuacji sprzed roku, kiedy to bardzo liczna grupa kibiców Lecha Poznań nie weszła na stadion z tego samego powodu. Do bojkotu nie włączyli się wówczas fani Rakowa. Potwierdzamy, że w legijnym środowisku zapadła decyzja o bojkocie meczu, jeżeli nie będzie zgody na wniesienie opraw. Komunikat Nieznanych Sprawców Drodzy Kibice! Przed nami finał Pucharu Polski. Brzmi super. Ale w tej chwili jest daleko od super. Coś jakbyście zobaczyli, że ktoś przygotował dla Was paczkę świeżutkiego ptasiego mleczka. Leży na środku stołu. Promienie porannego słońca wpadają zgrabnie przez okno i łechtają promieniami paczuszkę. Otwieracie. Zadowoleni. Ch..., pusto. Nic nie ma. Puste opakowanie. Na ta chwilę mniej więcej tak samo wygląda sprawa z finałem PP. Nasz sektor i pewnie wiele innych miejsc na stadionie dziesięciolecia pozostanie puste. Niestety, na tą chwilę decyzje, jakie zapadły na spotkaniach geniuszy z PZPN/straży pożarnej/granicznej/sztabu kryzysowego/ministra rolnictwa czy Bóg wie kogo tam jeszcze, są dla nas przykre, smutne i niezrozumiałe. Nie ma zgody na oprawę w postaci sektorówek. Mimo tego, że przeróżnymi kanałami, bardziej i mniej oficjalnymi, od dłuższego czasu czyniliśmy starania, aby było inaczej - w tej chwili ZGODY NA OPRAWĘ NIE MA. Możemy teraz pisać, że przecież na całym świecie to wiecie co, że przecież nasze oprawy, których głównym elementem były sektorówki pokazywali w takiej i takiej telewizji i obiegały cały świat. Że na meczach ligowych w tym samym kraju, a nawet w tym samym mieście sektorówki się pojawiają. Wszystko to z pewnością wiecie. Nie wymagamy niczego specjalnego. Nie chcemy aby każdy z kibiców dostał paczkę ptasiego mleczka i wszedł na mecz za darmo. Chcemy po raz kolejny fajnego meczu na trybunach. Chcemy poświęcić czas, pieniądze, zapał i tak dalej, aby meczy był ciekawszy. Chcemy rzeczy zupełnie błahej. Wnieść na mecz oprawę. Nie jest to jakiś specjalne radykalny postulat. Jednak my w tej kwestii będziemy radykalni do samego końca. Jeśli nie otrzymamy zgody na oprawę, kibice Legii nie wejdą na mecz. Pod stadion oczywiście przyjdziemy, niezależnie od decyzji w sprawie oprawy. Jednak rzecz jasna szczerze liczymy, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i każdy z nas będzie mógł wspomóc Legię w walce o trofeum. Aby tak się stało, każdy z Was musi nam pomóc wywrzeć presję w tej sprawie. Do końca! NS

2 maja Legia Warszawa rozegra finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl poinformował, że na ten moment zgody na wniesienie opraw i dużych flag nie wyraziła straż pożarna. To może spowodować, że kibice Legii zbojkotują to spotkanie!

Komentarze (36)

+ dodaj komentarz

dodaj

stary kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl A może w końcu trzeba ten "NIBY NARODOWY" wyłączyć całkowicie z piłkarskich rozgrywek?? odpowiedz

P - 1 godzinę temu, *.net.pl No i zbojkotują za rok ,za 2 ,za 3, za 4, za 5 ,za 10 ,za 15 ,za 30 .Kogo to obchodzi? odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przecież ten zakaz jest tylko przez to że jacyś idioci racami strzelali w dach który się zapalił i jakiś debil racą strzelił w chłopakowi w twarz i to są powodu prawdziwe tych zakazów odpowiedz

jazda z... - 1 godzinę temu, *.206.51 Pamiętajcie,żeby mieć przy sobie kominy,chusty i inne takie rzeczy,chyba nie trzeba tłumaczyć po co? Wiadomo służby filmują z ukrycia,ze swoich kabaryn odpowiedz

Acab - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gdyby ktoś nie wiedział, tu nie chodzi o piro flagi, czy doping, chodzi o narzucenie swojej racji, dzięki czemu latwiej im będzie dawac kolejne zakazy, bo skoro raz się złamaliśmy, złamiemy się po raz kolejny. Myślcie panowie, w ten właśnie sposób, chcą by ruch kibicowski w Polsce umarł. Kocham Legie, ale wiem, że bojkot w takim przypadku, jest jak najbardziej stosowny, popieram grupy kibicowskie, i pier...le wszystkich którzy tego nie rozumieją. Zależy Ci na oglądaniu, to ubierz kapcie, i włącz tv. odpowiedz

Top CWKS - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to miejmy nadzieję że prezes pzpn będzie miał jaja i dotrzyma słowa co do tego, że w przypadku rzucania klod pod nogi kibicom(czaskoski, milicja itp) będzie to ostatni finał PP na Narodowem!!!

Oczywiście że każdy finał na Narodowem z naszym udziałem był kozacki i niepowtarzalny, ale bardzo dobrze wspominam Bełchatów, Kielce, Bydgoszcz gdzie nikomunie przyszło do głowy stawiać jakichś głupich nakazów, zakazów itp. niezgodnych zresztą z prawem.

DO JECZACYCH: nikt nie broni kupowaćbiletów na neutralne sektory, chcesz obejrzeć mecz kupuj tam bilet proste. Zresztą z puli klubowej(10 tyś) z takim podejściem i tak byś się nie załapał jeden z drugim na bilet w sektorze ultras-więc po kiego te narzekania??? odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Piłka nożna dla Kibiców , dla opraw dla pirotechniki dla dopingu a kto tego nie rozumie to h mu w du.... odpowiedz

Franz - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma czegoś takiego jak stadion dziesięciolecia - Kto pisze te komunikaty? odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Patrząc na część wpisów tutaj i "klientele" jaką można coraz częściej spotkać na Żylecie niestety, to nie da się ukryć, że wieje wiatr zmiany i to niekoniecznie fajnej.... odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl H...j z zakazami - ej Legio jesteśmy z Wami !!! odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Może jestem staroświecki, ale hasło "Żyleta jest zawsze z wami" traktuję dosłownie odpowiedz

Ziki - 2 godziny temu, *.plus.pl Rok temu mieliście bekę z Lecha. Skąd taka radykalna odmiana? odpowiedz

tomi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ziki: Kto miał beke,tutejszych kilku pikników? Lech się zachował honorowo i z zasadami fanatyka,czyli oprawa,a zwłaszcza flagi to rzecz świeta.Gdyby Legia grała rok temu w finale,tez byśmy nie weszli.Coś jeszcze trzeba tłumaczyć? Nie traktuj komentarzy pikników na stronie Legioniści.com. do stanowiska grup kibicowskich na Legii.Lech rok temu zachował się bardzo dobrze,natomiaast raków totalnie się ośmieszył,to nie są kibice fanatycy,tylko udają kibiców odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.a1.net Na jakiego wała organizować finał w Warszawie ? Przecież jest kilkanaście innych miejsc odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl tak, pewnie, bo oprawa jest ważniejsza niż Legia ; P



weźcie dzieciaki zmądrzejcie, mamy wspierać piłkarzy Legii, bo i tak im jest trudno z wielu względów.



(odpowiedzi typu: ty "niekumaty", nie znasz wyjazdów, nie wiesz co to flaga etc. od razu wrzućcie do kosza bowiem ja b. chciałbym żeby były flagi i oprawy ale jak nie ma takiej opcji to trzeba wnieść dobry doping na stadion!) odpowiedz

Adrian Duda - 3 godziny temu, *.143.214 Żadnego bojkotu nie będzie, bilety już są porozdzielane po dzielnicach wśród kumatych odpowiedz

tomi - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Adrian Duda: fanie Czaskowskiego,otóż nic nie zostało porozdzielane i grupy Legii nie wchodzą bez flag i oprawy,może ty wejdzie na sektory piknikowe razem z rakowem,ale grupy mają swoje zdanie o zostawianiu flag pod stadionem odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Najgorsze jest to, że klub rozprowadzi pakiety. PZPN będzie miał to gdzieś, bo kasa się będzie zgadzać. Kumaci tak samo, bo będą mieli zysk z koszulek...



Najlepiej to byłoby wcale nie brać tych biletów, żeby PZPN był w plecy. odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Do kumatych. Oddajcie wejściówki dla Januszy hehe popcorn fans hooligans i jedziemy z koksem odpowiedz

Cudny Zenon - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Proponuję żeby sobie jeszcze odmroził uszy a najwierniejsi, wzorem samurajów, popełnili harakiri odpowiedz

TGK - 3 godziny temu, *.172.217 Zalecam wam kupić prowiant % bo na pewno nie wejdziemy a mecz obejrzymy sobie na telefonie. Wojna auuu!! odpowiedz

Lopez - 3 godziny temu, *.plus.pl Czyli finał bez Nas

Janusze z Rakowa bez oprawy wejdą odpowiedz

Stasiek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lopez: ja słyszałem co innego, ale pikniki najprawdopodobniej wejdą. odpowiedz

Nixon - 3 godziny temu, *.orange.pl Na meczach reprezentacji tez jest zakaz wnoszenia flag ?

To że tęczowy Trzaskowski nienawidzi kibiców to już wiemy, to że policja nas nienawidzi tez wiemy ale dziwie się że PSP tak bardzo się wcina i utrudnia.

Generalnie jest to patologiczna sytuacja.

Skoro jest organizowany finał krajowego pucharu to i musza być na nim kibice a skoro są kibice to musza być flagi, transparenty, doping... to jest mecz piłki nożnej a nie turniej tenisowy na którym można zjeść jedynie truskawki odpowiedz

taco - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Nixon: ale rac byc juz nie musi a nawet nie powinno . serio nie wiesz po co sa sektorowki ? odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.timplus.net @taco: Ja uważam, że race powinny być, a ciebie nie na meczu... serio nie wiesz po co są race??? odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Luk: race na pewno nie po to by je odpalać w tłumie na meczu… odpowiedz

bardzo stary kibic - 4 godziny temu, *.chello.pl Oprawa ważniejsza od meczu? Dziwne...

Jestem kibicem klubu a nie chorągiewek! odpowiedz

Wojtek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @bardzo stary kibic: nie jesteś żadnym kibicem.

odpowiedz

R17 - 4 godziny temu, *.koszykowa.pl Oprawa ważniejsza od klubu. Spoko. odpowiedz

Martinez76 - 4 godziny temu, *.172.217 Nie, no pewnie! Kij z meczem, kij z pucharem, kij z drużyną, kij z dopingiem, trzeba konicznie race odpalić... Czy wy w przedszkolu jesteście? Kibice z was czy piromani? Osobiście lubię oprawy, ale bez nich też można obejrzeć mecz przecież... odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.timplus.net @Martinez76: Nikt ci nie broni oglądać... kapcie, piwko i pilota w dłoń panie kolego. odpowiedz

Dyziek gcw - 4 godziny temu, *.chello.pl Raków będzie na pewno ???????? odpowiedz

Wysoki rafau - 4 godziny temu, *.aster.pl A zamiast meczu wizyta w strefie relaksu pod ratuszem. odpowiedz

Warszawa 44 - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wysoki rafau: lepiej pod Pałacem Adrian owym odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl Sektorówki? A co to? Zapyał Raków wchdozac na stadion. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.