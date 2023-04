Skóraś: Druga część dobrze się dla nas ułożyła

Niedziela, 16 kwietnia 2023 r. 20:21 Bartosz Kuciński, źródło: Canal+ Sport

- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie wyglądała dobrze. Od razu sobie to powiedzieliśmy w szatni i wyszliśmy bardziej zmotywowani. Myślę, że druga część dobrze się dla nas ułożyła. Od razu strzeliliśmy bramkę na 1-1 i to nas podniosło - powiedział po meczu Michał Skóraś.



- Myślę, że Sousa cały czas wierzył w swoje umiejętności. Po prostu no niekiedy tak się zdarza, że zawodnik zagra słabszy mecz, albo nie pokaże swoich umiejętności, ale nie można po kilku występach skreślać zawodnika. Cieszę się, że dzisiaj to pokazał i zagrał fantastyczne spotkanie.



- Do Włoch jedziemy po to, żeby walczyć z wiarą. Graliśmy u siebie, nie można nas spisywać oczywiście na straty. To jest ciężkie zadanie, ale będziemy na pewno walczyć.