Legia zagra w europejskich pucharach

Dzięki zwycięstwu w meczu z Wisłą Płock, Legia Warszawa na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu 2022/23 zapewniła sobie udział w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Legioniści mają jeszcze matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski i występ w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Jeśli tak się nie stanie, udział w LKE rozpoczną od 2. rundy eliminacyjnej, niezależnie od tego, czy zdobędą Puchar Polski, czy też zajmą miejsca 2-4 w tabeli. Związane jest to z pozycją Polski w rankingu FIFA. Legia zajmuje obecnie dopiero 137. miejsce w klubowym rankingu UEFA i ma na swoim koncie tylko 11.000 punktów - 2.000 za sezon 2018/19, 2.500 za sezon 2019/20, 2.500 za sezon 2020/21 i 4.000 za sezon 2021/22. Oznacza to, że stołeczny zespół na pewno będzie rozstawiony w 2. rundzie el. LKE i prawdopodobnie także w 3. rundzie. W rundzie IV rozstawienie zależeć będzie od innych uczestników rozgrywek i wyników poprzednich rund, bowiem losowania odbywają się przed wyłonieniem zwycięzców i zespoły przyjmują współczynniki silniejszej drużyny z pary.

Marcin P - 27 minut temu, *.47.234 Według mnie lepsze pewne drugie miejsce niż mistrzostwo na siłę

Niech się wszyscy skupiają na rakowie, a my będzie sobie spokojnie grać odpowiedz

Peters - 1 godzinę temu, *.autocom.pl pierwszy historyczny udział odpowiedz

Dsk - 2 godziny temu, *.191.255 Liga Konfitur to nie europejskie puchary ale jakies goowno. Puchary to LM i LE. Dziekuje odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 @Dsk: Dokładnie. Dziwiło mnie strasznie podniecanie się przez "ekspertów", występami łacha, jeszcze 10-15 lat temu pokonanie takich drużyn z jakimi oni grali było normą dla naszych zespołów w pierwszych rundach eliminacji do pucharów, teraz ogranie jakiś słabeuszy urąga do miana wielkiego osiągnięcia, strasznie się stoczyliśmy. odpowiedz

Super - 11 minut temu, *.25.51 @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : To zobaczysz, ze Legia Mioduskiego nawet w grupie nie zagra...fajnie to bedzie wygladalo na tle wyczynów Amici. odpowiedz

Artur - 2 godziny temu, *.25.51 Ciekawe jaki idiota (autor) napisał, że Legia zagra w pucharach. Ignorancie-autorze, informuje Cię, że Legia zagra w eliminacjach do pucharów. W pucharach najprawdopodobniej nie zagra, bo nie przejdzie 3 rund. To tak samo jakby pisać, że San Marino gra w mistrzostwach świata, bo gra w eliminacjach. odpowiedz

X - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Artur: Odrobinę szacunku dla Autorki kmiocie odpowiedz

Artur - 12 minut temu, *.25.51 @X: Sorry, ale chyba od redaktora/redaktorki wymagamy elementarnej wiedzy. Skoro pisze o pucharach?? WTF? Rozumiem, jak takie głupoty bym napisał ja lub inny janusz z forum. Wtedy ok, nie kazdy musi sie znac na tym co komentuje. Wyobrazasz sobie, ze w swojej pracy (jesli pracujesz) nie znasz 'swojego abecadła'? Myslisz, ze szef Cie poklepie po plecach? Sorry....ale nie można się tak kompromitować jesli aspiruje się do pisania na - podobno - najlepszej stronie o Legii. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wicek nawet do ligi Europy się nie łapie? odpowiedz

