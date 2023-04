Tenis

Finał singla Rowińskiej w Istres

Wtorek, 18 kwietnia 2023 r. 07:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii wzięła udział w kolejnym turnieju ITF juniorek na Lazurowym Wybrzeżu. Tym razem w turnieju J200 we francuskim Istres, legionistka dotarła do finału singla, w którym przegrała w trzech setach z Japonką, wcześniej pokonując cztery przeciwniczki. Legionistka w parze z Amerykanką, Ashton Bowers, odpadły niespodziewanie już w pierwszej rundzie gry podwójnej.



Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu:

I runda: Malwina Rowińska - Nao Nishino (Japonia) 6-1, 6-3

II runda: Malwina Rowińska - Jo-Leen Saw (Malezja) 6-3, 6-1

1/4 finału: Malwina Rowińska - Gloriana Nahum (Benin) 4-6, 6-2, 6-4

1/2 finału: Malwina Rowińska - Ruth Roura Llaverias 6-0, 6-3

Finał: Malwina Rowińska - Shiho Tsujioce (Japonia) 4-6, 6-4, 2-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu:

I runda: Malwina Rowińska/Ashton Bowers (USA) - Mariam Atia/Mariam Ibrahim (USA) 3-6, 6-7(4)