Wszołek w jedenastce 28. kolejki Ekstraklasy

Wszołek był jednym z aktywniejszych i robiących różnice zawodników Legii w tym zremisowanym spotkaniu. Do asysty przy pierwszej bramce dołożył własne trafienie, którym zapewnił "Wojskowym" chociaż ten jeden punkt. Jedenastka 28. kolejki: Daniel Bielica (Górnik) - Dominick Zator (Korona), Virgil Ghita (Cracovia), Emil Bergstrom (Górnik), Alexandros Katranis (Piast) - Grzegorz Tomasiewicz (Piast), Afonso Sousa (Lech), Paweł Wszołek (Legia), Miłosz Szczepański (Warta), Michael Ameyaw (Piast) - Adam Zrelak (Warta)

W niedzielę Legia Warszawa zremisowała 2-2 domowe spotkanie z Lechem Poznań w ramach 28. kolejki Ekstraklasy. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Paweł Wszołek . Dla wahadłowego Legii jest to piąte takie wyróżnienie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.