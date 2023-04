Sylwestrzak sędzią meczu z Wartą

Damian Sylwestrzak z Wrocławia został wyznaczony do sędziowania meczu 29. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Karasewicz i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Sebastian Tarnowski, natomiast w wozie VAR zasiądą Jarosław Przybył i Radosław Siejka. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 20:30. Obsada sędziowska 29. kolejki: Wisła Płock - Jagiellonia Białystok: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Warta Poznań - Legia Warszawa: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Lechia Gdańsk - Cracovia: Paweł Malec (Łódź) Miedź Legnica - Raków Częstochowa: Łukasz Kuźma (Białystok) Pogoń Szczecin - Stal Mielec: Piotr Lasyk (Bytom) Korona Kielce - Zagłębie Lubin: Paweł Raczkowski (Warszawa) Widzew Łódź - Piast Gliwice: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław: Szymon Marciniak (Płock) Radomiak Radom - Lech Poznań: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Pablo - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Temu panu podziękujemy. Myśli, ze jest mistrz, zdecydowany, nieomylny. Uczą się chyba u kolegi z Plocka i potem kozaczą na meczach. Słaby koleś odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

